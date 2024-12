Accoltella la ex alla schiena. Era a processo per stalking

Ascolta ora 00:00 00:00

Imputato per stalking e lesioni alla ex, ai domiciliari per averle versato addosso l'acido nell'ottobre del 2023, ieri ha accoltellato la donna alla schiena, ferendola in modo grave. È successo davanti a un centro commerciale di Giussano, in Brianza. L'uomo, un 25enne marocchino, è stato poco dopo fermato dai carabinieri per tentato omicidio. La 24enne, portata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, non sarebbe in pericolo di vita.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 13.30. La ragazza, italo-marocchina, all'arrivo dei soccorsi era cosciente e avrebbe indicato lei stessa ai carabinieri della compagnia di Seregno il nome del proprio aggressore, l'ex fidanzato Said Cherrah. Pare che i due si fossero dati appuntamento nel parcheggio del supermercato, tuttavia lui non poteva andarci. Era infatti in permesso di uscita dai domiciliari, ma comunque con il divieto di allontanarsi dai luoghi stabiliti dal giudice. Dopo i fatti il 25enne è stato rintracciato e bloccato a Stradella, nel Pavese. Probabilmente stava tornando verso casa, a Broni.

Il 21 ottobre 2023 a Erba, non lontano da Como, Cherrah aveva gettato addosso alla ex l'acido muriatico. La vittima lo aveva già denunciato per stalking nell'agosto precedente, dopo che lui le aveva distrutto l'auto. Il giovane era stato arrestato e poi messo ai domiciliari, infine era tornato a piede libero con divieto di avvicinamento alla donna, senza però il braccialetto elettronico. Divieto che aveva appunto infranto, per incontrarla e tentare di sfigurarla. Ieri, ancora una volta, è evaso per accoltellare la ragazza, che è ricoverata nel reparto di chirurgia d'urgenza con una prognosi di almeno venti giorni. «Aveva detto ti ammazzo e ti rovino con l'acido, ci ha provato con l'acido e adesso si vede che è passato alla fase successiva. Il 9 gennaio è prevista la discussione finale del processo a Como (per stalking e lesioni, ndr), non ho ancora avuto modo di parlare con lei, sono senza parole», così all'Ansa l'avvocato Daniela Danieli, del foro di Como, che assiste la 24enne. Ancora: «La volta scorsa è stata fortunatissima, una signora le aveva buttato un secchio di acqua evitando che l'acido facesse danni eccessivi. Oggi ha un problema a un occhio ma non danni permanenti alla vista. A lui hanno dato gli arresti domiciliari senza alcun dispositivo, non capisco». Aggiunge il legale all'Agi: «So che lui aveva i permessi per alcune visite mediche. Non mi aspettavo che accadesse quello che è successo». Nell'ottobre di un anno fa Cherrah aveva aspettato la ex compagna fuori dalla ditta in cui lavorava come operaia, nella zona industriale di Erba. Dopo i calci e i pungi aveva usato la bottiglietta di acido.

Le indagini alla ricerca dell'aggressore ieri sono partite, oltre che dalle dichiarazioni della vittima, dalle analisi della sezione Rilievi del Nucleo investigativo di Monza su un'auto nel parcheggio del supermercato dopo i fatti. La giovane ferita è stata trovata invece vicino alla propria auto. La coppia si era sciolta nell'agosto del 2022. Da lì l'escalation di violenza.