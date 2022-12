Fa retromarcia e investe la figlia. Grave la bimba di 3 anni

Terribile incidente questa mattina a Moconesi (Genova), in località Chiose, dove una bimba di soli 3 anni è stata investita dall'auto del padre mentre questi stava facendo retromarcia. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi ma, secondo le ultime informazioni rilasciate dalle autorità locali, la piccola sarebbe grave.

Un vero e proprio dramma familiare quello avvenuto stamani, intorno alle 11. La piccola era appena scesa dall'auto quando si è spostata dietro le vettura senza che il genitore se ne rendesse conto. L'uomo ha così iniziato le manovre non sapendo che la figlia si trovava a poca distanza dal veicolo. La bambina è stata presa in pieno e solo le grida di alcuni passanti hanno allertato il padre, che ha subito frenato e arrestato il mezzo. Troppo tardi.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi. La piccola è stata prima stabilizzata dai medici del 118, giunti con l'automedica Tango e un'ambulanza della Croce Rossa di Cicagna, e poi trasportata in ospedale via elisoccorso. Sono stati i vigili del fuoco di Chiavari ad occuparsi del trasferimento, avvenuto in codice rosso. L'elicottero Drago VF 125 ha portato la bimba al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Gaslini, dove i medici hanno riscontrato un serio trauma toracico.

La bambina, che fortunatamente non ha mai perduto conoscenza, potrebbe aver riportato danni al fegato e ai polmoni, motivo per cui il personale sanitario ha deciso di tenerla in osservazione per accertamenti. Al momento le condizioni della minore sono date come gravi.

Sconvolto il papà della piccola. L'uomo, di 40 anni, è sotto choc. Del caso sono stati informati anche i carabinieri di Gattorna e Chiavari. Saranno i militari a ricostruire le esatte dinamiche della terribile vicenda. Stando ad alcune testimonianze, la piccola stava seguendo l'auto del padre e potrebbe essere inciampata. Tutto è ancora da verificare.