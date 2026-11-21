L’ultima batosta è arrivata due giorni fa. La Procura non molla e ha chiuso l’inchiesta sul complesso Syre e Easy San Siro, sull’area dell’ex Trotto, in 27 rischiano il processo. E «ci sono altre 257 Famiglie Sospese» ha commentato a caldo Filippo Borsellino, portavoce del comitato che dall’inizio del caos sull’urbanistica milanese continua purtroppo a crescere. Ieri una delegazione di 18 proprietari di alloggi acquistati in cantieri bloccati hanno incontrato a Palazzo Marino il sindaco Beppe Sala e la vice Anna Scavuzzo. A Sala hanno chiesto «tre impegni precisi». Primo, «sostenere pubblicamente l’urgenza di una norma nazionale chiarificatrice che superi le incertezze interpretative alla base del blocco. Senza, come dimostra anche l’ultima inchiesta, nessun cantiere potrà ripartire in modo stabile, le cosiddette misure rimediali non hanno risolto il quadro normativo». Secondo, «garantire trasparenza perché le famiglie sappiano a che punto è ogni pratica e quali ostacoli restano». Terzo, «impegno del sindaco a riaggiornarsi nelle prossime settimane e a monitorare da vicino i casi più complessi». Hanno passato in rassegna caso per caso i progetti fermi, individuando lo stato dell’iter e i passaggi mancanti. «Oggi abbiamo avuto un confronto serio, ma non siamo venuti a chiedere favori bensì a ricordare che dietro ogni cantiere fermo ci sono famiglie che hanno pagato una casa e non sanno se e quando potranno entrarci - sottolinea Borsellino -. Cominciano a vedersi i primi risultati ma non basta. Il blocco rischia di durare e di allargarsi, se non si interviene a livello nazionale con una norma. Ora servono fatti concreti, non promesse». Le «veglie notturne» in via Baldinicci continuano, dovrebbero passare nei prossimi giorni alcuni dei candidati al dopo Sala, Matteo Perego di Cremnago (Fi), Silvia Sardone (Lega), Pierfrancesco Majorino (Pd). Anche se Baldinucci è uno dei cantieri che a breve potrebbero avere il via libera. «Recentemente abbiamo rilasciato dei titoli e stiamo seguendo una pratica alla volta, su alcune si può essere ottimisti sui tempi, su altre è più complesso. Ci rivedremo a gennaio» riferisce Sala». Sull’ex Trotto «parliamo di cose che risalgono al 2019. Una parte della Procura fa politica. A Roma non hanno procedure tanto diverse». E tra i dirigenti in Comune «anche oggi c’è la paura della firma, la difficoltà è evidente». Scavuzzo ha riferito che dall’ultimo incontro sono stati rilasciati i titoli edilizi per via Treviglio 28 e via Castellammare/Certosa ed è stato sbloccato il cantiere tra via Sarpi/Bramante.

E c’è sollievo ma anche un pizzico di ironia nella battuta rilasciata ieri dal presidente del Consorzio Cooperative Lavoratori (Ccl) Alessandro Maggioni e di Lum Vincenzo Barbieri: «Abbiamo ricevuto una Pec che ci ha emozionato. È arrivato l’avviso di rilascio di permesso di costruire in attuazione del piano attuativo per il progetto Certosa Castellamare della Cooperativa Unitaria Certosa». Nelle ultime settimane avevano minacciato anche una grande mobilitazione per convincere il Comune ad accelerare lo sblocco dei titoli edilizi per quei progetti che non hanno nessuna analogia con le operazioni finite sotto inchiesta. «Dopo tre anni di lavoro e a 6 anni dall’ultimo titolo portato a casa da una delle nostre cooperative, abbiamo ottenuto quanto ci aspettavamo. Ma non è finita qui, restano ancora molti progetti a portata di mano che possono vedere l’avvio». A breve partiremo con il cantiere. Il progetto prevede 168 alloggi tra edilizia libera e convenzionata ordinaria. Ci sono anche 34 alloggi in edilizia convenzionata agevolata e 39 in affitto con canone pari a 550 euro mensili per un bilocale di 60 mq.

Chiara Campo