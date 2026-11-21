Un’altra giornata di mobilitazione. Ma quella che doveva essere la grande prova di forza della Cgil contro il governo Meloni, si è rivelata soprattutto la manifestazione degli studenti. Appena 5mila i lavoratori nello spezzone del sindacato, secondo le stime di chi ha gestito l’ordine pubblico e a riempire le strade sono stati i giovani: almeno 15mila, capaci di prendersi il corteo, il centro e infine piazza Duomo. Il bilancio complessivo potrebbe essere di 20mila persone, mentre la Cgil si è spinta a rivendicarne addirittura 100mila. Numeri che raccontano che la protesta sindacale è finita in secondo piano, oscurata dalla mobilitazione studentesca.

La mattinata era cominciata con due cortei: da una parte la Cgil, partiti da piazzale Cadorna dietro lo striscione «Il futuro è adesso». Dall’altra gli studenti, radunati in largo Cairoli. Le due manifestazioni si sono poi unite in un unico serpentone. Poche migliaia di lavoratori e una marea di ragazzi, tra bandiere palestinesi, cori contro il governo e slogan contro il riarmo. Il tutto con una buona dose di contestazione internazionale, dagli Usa a Israele. Il primo episodio davanti al consolato americano dove è stato incendiato un carro armato di cartone. Ma il momento più significativo è in piazza Duomo. «Milano è nostra», hanno gridato i ragazzi, mentre altri salivano sul monumento a Vittorio Emanuele II per esporre striscioni contro il governo.

Poi il falò davanti alla Cattedrale di un cartellone contro il carovita e le scuole che crollano e una bilancia di cartone: da una parte la scuola, dall’altra Foot Locker. Un riferimento alle vetrine del negozio distrutte negli scontri del 17 ottobre. «Nella vostra narrazione contano più le vetrine che le nostre vite», hanno spiegato i manifestanti che si sono ribattezzati «Generazione Maranza». Subito dopo, il coro: «Se non cambierà, bruceremo la città». Nessuno scontro con le forze dell’ordine, ma il messaggio non è passato inosservato.

E la Cgil? Corteo concluso in piazza XXV Aprile con il racconto di un’alta adesione nelle aziende: 60% all’Ikea di Carugate, 50% al Carrefour e 80% alla Novelis di Pieve Emanuele, secondo i dati del sindacato. In piazza anche i candidati alle primarie del centrosinistra Pierfrancesco Majorino e Mario Calabresi che hanno attaccato la manovra del governo, puntando il dito contro i tagli alla sanità, gli stipendi e il welfare.

La Cgil voleva portare in piazza il mondo del lavoro e contestare la legge di Bilancio. A occupare la scena sono stati gli studenti, con una protesta che ha mescolato rivendicazioni sociali, slogan politici e gesti provocatori. E così, nella Milano dello sciopero generale, il sindacato è rimasto sullo sfondo. A prendersi la piazza sono stati i ragazzi.