«Particolare tenuità del fatto»: per questo motivo è stato prosciolto, con la formula del «non doversi procedere», Davide Memeo, che insieme ad altri esponenti antagonisti aveva protestato nel 2023 davanti al carcere di Opera contro la detenzione al 41 bis dell’anarchico Alfredo Cospito. Il 31enne era finito a processo per avere lanciato una pietra contro il penitenziario, rischiando di colpire i poliziotti e i giornalisti presenti. Davide Memeo è il figlio di Giuseppe, l’ex terrorista militante di Autonomia operaia e dei Proletari armati per il comunismo (Pac), diventato simbolo degli anni della lotta armata per la foto che lo immortalava in via De Amicis, mentre puntava a braccia tese una P38 contro gli agenti il 14 maggio 1977.

Ieri il giudice Anna Rovelli, della Sesta sezione penale, ha anche assolto con la formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato», altre cinque imputate, che erano accusate di manifestazione non autorizzata. L’omesso preavviso di manifestazioni, infatti, di recente è stato depenalizzato ed è passato da reato a illecito amministrativo. Davide Memeo, difeso dall’avvocato Davide Steccanella, il 4 febbraio 2023 durante un presidio di protesta per il carcere duro inflitto a Cospito, il quale stava facendo un lungo sciopero della fame, con un «passamontagna» in testa - si legge nell’imputazione - e «in concorso con altri allo stato non identificati» ha scagliato «una pietra all’indirizzo dell’istituto penitenziario, così da creare un concreto pericolo per l’incolumità degli agenti di polizia penitenziaria e dei giornalisti presenti sul posto».

Nell’udienza di ieri per il 31enne è arrivato il proscioglimento. Cinque giovani, tutte ragazze, sono state invece assolte dall’accusa di aver promosso senza avvisare la Questura nei tempi richiesti quella manifestazione davanti al carcere dove si trovava detenuto in quel momento Cospito (oggi è a Sassari) e dove rifiutava il cibo per protesta. Al presidio di solidarietà per l’anarchico avevano partecipato «circa 350 persone», in particolare di «gruppi anarchici e marxisti». In quegli stessi giorni a Milano - e non solo - si erano tenute altre manifestazioni pro Cospito ed erano state aperte diverse indagini sui disordini che erano scoppiati. Tra i difensori dei sei imputati di ieri, ci sono gli avvocati Mirko Mazzali, Margherita Pelazza e Iacopo Fonte.