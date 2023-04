La "fascia verde" di Roma: quante vetture vanno cambiate

Si fanno via via sempre più stringenti le misure per combattere lo smog nella Capitale ma a un prezzo molto alto: per accedere nella nuova Ztl (Zona a traffico limitato) della cosiddetta "fascia verde" (la stessa delle domeniche ecologiche) i romani dovranno dire addio ad almeno 30mila autovetture che non corrispondono ai requisiti richiesti per poter circolare oppure abiturarsi a muoversi soltanto con i mezzi pubblici.

L'avviso di Roma Mobilità

L'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, ha fatto sapere che è iniziata l'installazione di 51 nuovi varchi lungo il perimetro della nuova Ztl Fascia Verde: nel dettaglio, le auto Euro 0, 1 e 2 benzina ed Euro 0, 1, 2 e 3 diesel non potranno più entrare né essere parcheggiate all’interno di questa fascia e lo stesso divieto vale anche per moto e motorini Euro 0 e 1. " Con l’installazione dei varchi – ha spiegato Patanè – diamo concretezza al provvedimento approvato lo scorso novembre, che ha l’obiettivo di tutelare la salute e migliorare la qualità della vita dei cittadini, perché riduce l’inquinamento e le emissioni nel rispetto delle normative europee. Con la segnaletica e i nuovi varchi saranno resi cogenti i divieti esistenti ".

Non è finita qui, però: dal prossimo mese di novembre le restrizioni si applicheranno anche ai diesel Euro 4 mentre un anno più tardi sarà la volta degli Euro 3 benzina. Il problema non è certamente di poco conto perché migliaia di cittadini dovranno sborsare migliaia di euro per cambiare il proprio mezzo.

La protesta dei consumatori

" Non si è tenuto conto dell’onere che graverà in questo periodo su migliaia di romani", ha dichiarato al Messaggero Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, spiegando che i rincari hanno già dato problematiche per le famiglie e che " queste nuove restrizioni andranno a incidere su un settore, quello della mobilità, già oggetto di profondi rincari. In totale, se tutti i romani oggetto delle restrizioni si dovessero trovare tutti insieme di fronte all’acquisto della macchina nuova, dovrebbero sborsare complessivamente più di 700 milioni di euro" . Il problema è serio e va affrontato perché i disagi del trasporto pubblico di Roma sono praticamente all'ordine del giorno.

L'Acos (Autorità per il controllo e la qualità dei servizi pubblici di Roma Capitale) aveva sottolineato quante ore di ritardo accumulassero quotidianamente bus, metro e ferrovie con guasti lungo la metro A molto frequenti: è logico che la nuova fascia verde non vada incontro alla viabilità cittadina e alle esigenze dei pendolari e di chi quotidianamente deve recarsi in città per lavoro. " Non è possibile che per una restrizione parziale, che tra l’altro non prevede l’intero territorio della Capitale, a pagare siano i residenti stessi", hanno dichirato al quotidiano romano Leoluca Russo, presidente regionale di Assoutenti e Nicola Tosti Croce, presidente di Assoutenti Roma. " Come si può pensare di chiedere ai residenti di evitare di usare l’auto e usare bus e metropolitane che sono continuamente oggetto di disagi e sospensioni del servizio?"