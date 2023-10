Decollo aereo rinviato tre volte: fatta scendere donna con attacco di panico

Per ben tre volte, a breve distanza l'una dall'altra, è stata colta da un attacco di panico poco prima che il velivolo impegnato sulla tratta Palermo-Bergamo si staccasse da terra, impedendo così al pilota di decollare e costringendolo a ripetere le operazioni preliminari: ecco perché, dopo il terzo episodio, una signora è stata fatta scendere dal mezzo, che è potuto così partire alla volta dell'aeroporto di Orio al Serio.

Stando a quanto riferito dalla pagina Facebook specializzata "Sicilia in volo", i fatti si sono verificati nella giornata di sabato 7 ottobre all'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo. Non è inusuale, visto che la paura di volare è più diffusa tra i passeggeri di quanto si possa immaginare, che un attacco di panico possa condizionare un decollo, ma lo è di certo il fatto che ciò si sia verificato per ben tre volte consecutive, costringendo il personale di bordo a decidere di lasciare a terra la signora per poter raggiungere finalmente la destinazione, pur con un discreto ritardo rispetto al previsto. Dopo la terza volta in cui ha dovuto ripetere daccapo tutte le procedure previste per il decollo poco prima di staccarsi da terra, il pilota non ha potuto fare altro che prendere l'unica decisione possibile per non coinvolgere anche tutti gli altri passeggeri.

"Mario è sul Palermo Bergamo di Ryanair, live dal Falcone e Borsellino" , si legge sulla pagina Facebook "Sicilia in volo". "Una signora colpita da attacco di panico ha costretto il Comandante a tornare due volte al parcheggio, alla terza, ci raccontano, è stata fatta scendere" . Un racconto confermato anche dalla registrazione del tracking di Flightradar: il Boeing esegue le manovre per lanciarsi al decollo in tre circostanze, salvo poi fermarsi in mezzo alla pista e fare ritorno al punto di partenza. Solo dopo che la donna ha lasciato l'aeromobile, pertanto, il pilota è riuscito a decollare regolarmente, raggiungendo il terminal di Bergamo con un certo ritardo.