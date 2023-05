Il figlio di Sal Da Vinci rapinato a Napoli: "Mi hanno puntato tre pistole alla testa"

Si erano appena seduti in macchina quando uno scooter nero, con a bordo tre persone che indossavano caschi integrali, si è avvicinato allo sportello della vettura. I malviventi hanno estratto le pistole e hanno battuto con forza le armi sul finestrino del lato guida chiedendo ai passeggeri di scendere. Brutta avventura quella vissuta a Napoli dal figlio del noto cantante Sal Da Vinci in compagnia di un amico. All’uscita di un ristorante Francesco, anch’egli musicista come il padre, come riporta il Corriere della Sera, è stato preso di mira da alcuni rapinatori che miravano al suo prezioso orologio.

La brutale rapina

“Sono vittima di una rapina brutale – ha scritto Francesco Da Vinci sui social media – s ubita a mezzanotte e venti all’esterno di un noto ristorante a Napoli insieme a un amico” . Il giovane ha raccontato i dettagli dell’aggressione. “Scesi dall’auto – ha continuato – mi hanno puntato tre pistole alla testa mettendo addirittura il colpo in canna. Tutto questo per un orologio Bulgari Carbon gold e 400 euro. Ho rischiato la vita. La brutalità di tutto l’accaduto si è consumata davanti a tante persone lì presenti” . Nessuno è intervenuto e i ladri, dopo aver messo a segno il colpo sono fuggiti.

La telefonata alla moglie

Il musicista ha raccontato che quando è avvenuta la rapina era al telefono con la moglie, la quale si è molto spaventata. “Mi aspettava a casa con i miei due piccoli – ha detto Francesco da Vinci – e purtroppo ha assistito telefonicamente a questa bruttissima disavventura. La cosa più sconvolgente è che il tutto ha un sapore di premeditazione, ci aspettavano nascosti proprio dietro la nostra auto” . Sui social i fan dell’artista gli hanno espresso solidarietà per la vicenda incresciosa, inondando di commenti il post pubblicato sul suo profilo ufficiale.

Il timore di Da Vinci