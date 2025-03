"Non è mai arrivata a scuola". Allarme per una 14enne scomparsa: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono ore di grandissima preoccupazione per le sorti di una studentessa di soli 14 anni scomparsa a Lastra a Signa (Firenze) nella giornata di giovedì. Ieri la Prefettura ha attivato le ricerche e la speranza è quella di riuscire a rintracciare la giovane.

Stando alle informazioni diramate sino ad ora, a far perdere le proprie tracce è la 14enne Fei Sun, ragazza che risiede con la sua famiglia a Lastra a Signa. Secondo quanto riferito, la minorenne ha lasciato la propria abitazione di via Lavagnini nella mattinata di giovedì 6 marzo per recarsi a scuola, l'Istituto Russel Newton di Scandicci. Purtroppo non è mai giunta a destinazione. I genitori non sanno più nulla di lei da quel momento.

Sappiamo che la giovane si è allontanata da casa a piedi, ma non conosciamo quale sia stato il resto del percorso. Le ricerche sono partite subito dopo la denuncia dei genitori, e ad occuparsi del caso sono i carabinieri di Lastra a Signa. Chiunque abbia visto una ragazza simile a Fei Sun è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico di Emergenza 112.

La minorenne ha la carnagione chiara, è alta circa 1 metro

e 55 centimetri, e ha i capelli neri e lisci. Dovrebbe anche avere un apparecchio ortodontico fisso. Nel corso della giornata di ieri, venerdì 7 marzo,ha attivato il piano ricerche.