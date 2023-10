Aprilia, folgorato dal cavo del rasoio elettrico: muore a 31 anni mentre fa la barba

Tragedia ad Aprilia, in provincia di Latina. Un uomo ha perso la vita a soli 31 anni dopo essere rimasto folgorato dal suo rasoio elettrico. Purtoppo il salvavita non è scattato e per lui non c'è stato nulla da fare.

Cosa è accaduto

Il dramma nella serata dello scorso venerdì 29 settembre. La vittima, il 31enne Erik Faustini, si stava radendo in bagno. Un'operazione davvero molto comune, che mai farebbe pensare a un pericolo. Il giovane stava utilizzando un rasoio elettrico il cui cavo, come è stato verificato in un secondo momento, aveva un filo scoperto.

A quanto pare durante le operazioni, il 31enne ha accidentalmente toccato proprio quel filo, cosa che gli è stata fatale. Secondo quanto appurato dagli inquirenti, il cavo di alimentazione del rasoio era danneggiato all'altezza della spina, e alcuni fili erano rimasti scoperti. È probabile che nello staccare il cavo dalla presa, magari al termine della rasatura, Erik Faustini abbia toccato proprio quella zona, senza però spegnere l'apparecchio.

Avrebbe dovuto quindi azionarsi il salvavita, ma ciò non è accaduto. La scossa ricevuta dal giovane è stata tanto forte da risultare fatale. Il 31enne è stato rinvenuto in bagno privo di sensi. È morto sul colpo dopo essere stato folgorato.

I soccorsi

L'allarme è stato dato intorno alle 19.30 di sera. Gli operatori sanitari del 118, partiti dall'ospedale di Aprilia, sono accorsi in via delle Palme, dove la vittima viveva con la sua famiglia. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per il 31enne, si è solo constatato il decesso. A raggiungere l'abitazione anche i carabinieri di Aprilia, che hanno in breve ricostruito le dinamiche della tragedia familiare. Erik Faustini lascia la moglie e un figlia.

Dal momento che le cause del decesso sono apparse chiare, non è stato necessario procedere con l'autopsia. Il funerale si terrà lunedì 2 ottobre alle ore 11 presso la chiesa di San Pietro e Paolo.

Il cordoglio