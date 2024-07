La follia dei nordafricani: allontanati dalla discoteca prendono a coltellate i ragazzi

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora scene di violenza nei pressi della discoteca di Lonato, in provincia di Brescia (nella zona del basso lago di Garda). Alcune persone sono state allontanate dal locale e poco dopo hanno perso la testa: il gruppo - secondo il Corriere Brescia si tratterebbe di nordafricani - ha estratto dei coltelli e ha iniziato a colpire dei ragazzi che uscivano dalla struttura. Momenti di terrore e di grande panico, che ancora adesso tiene con il fiato sospeso chi ha assistito alla scena: cinque giovani sono stati feriti, di cui uno in modo grave.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dei fatti. Sul Giornale di Brescia si legge la lite sarebbe scoppiata tra senegalesi e magrebini (che avrebbero estratto dei coltelli per colpire i rivali per poi darsi alla fuga). L'episodio è avvenuto verso le 4 di notte nel piazzale del locale di Lonato. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, i nordafricani sarebbero stati invitati ad allontanarsi dalla discoteca e - dopo essersi trattenuti all'esterno - sono passati alla violenta azione con tanto di coltelli. Tra i cinque ragazzi feriti ve ne sono due di 21 anni e uno di 23, trasportati in codice rosso e in codice giallo all'ospedale di Desenzano.

Anche due sinti sono stati coinvolti nella vicenda: hanno provato ad allontanarsi dalla zona a bordo della propria macchina, ma gli aggressori hanno deciso di rincorrerli, di sfondare il finestrino della vettura e di colpirli al petto. Comunque i due sono riusciti a raggiungere l'ospedale del basso Gardo; le loro condizioni sono tutt'altro che buone.

In quei momenti concitati sono state inevitabili la paura e le urla da parte dei presenti, che davanti ai loro occhi hanno trovato una scena a cui solitamente si assiste nei film. Sul posto (oltre due ambulanze e un'auto medica) sono arrivati i militari dell'Arma, ma i responsabili dell'aggressione si erano già dileguati e hanno così fatto perdere le proprie tracce. Sull’accaduto sono al lavoro i carabinieri di Desenzano. Nelle prossime ore si proverà a ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio e a risalire all'identità dei colpevoli, magari visionando i filmati catturati dalla possibile presenza di videocamere di sorveglianza sul posto e raccogliendo le testimonianze dei presenti e dei feriti.

Solamente un paio di mesi fa, nella notte tra il 14 e il 15 maggio, è scoppiata una violenta rissa all'esterno della stessa discoteca: è stato necessario l'intervento dei carabinieri per

sedare gli animi di una situazione sfuggita di mano. Due giovani - probabilmente per futili motivi - si sono scontrati tra di loro, ma grazie agli uomini in divisa il tutto non è degenerato. Ora un nuovo caso di violenza.