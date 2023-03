Follia a Napoli, giovane getta una bombola di gas in fiamme in strada

Tragedia sfiorata ad Acerra (Napoli) dove un uomo ha gettato dal proprio balcone di casa una bombola del gas in fiamme. La bombola - appena sfiorato l’asfalto della strada - è esplosa ferendo anche due agenti della Polizia di Stato. Fortunatamente nel tardo pomeriggio di martedì 7 marzo 2023, nessun civile stava attraversando la via Tasso, che solitamente è sempre molto trafficata.

L'intervento dei vigili del fuoco

Qualche vicino di casa, vedendo le fiamme da dentro un appartamento ha immediatamente contattato la Polizia di Stato. Gli agenti una volta arrivati hanno fatto intervenire anche i vigili del fuoco. I poliziotti hanno anche contattato i proprietari di alcune auto posteggiate vicino all’abitazione. Se la bombola fosse esplosa le vetture sarebbero rimaste gravemente danneggiate e avrebbero potuto dare il via a un’esplosione a catena. Pochi minuti dopo però la bombola del gas è esplosa.

L'esplosione ha spaventato tutti

Un forte boato si è sentito in tutta la via Tasso, decine di persone si sono affacciate ai balconi e sono uscite dai negozi per capire cosa fosse successo. “Hanno ucciso qualcuno?”, si chiede un anziano signore uscito fuori da un barbiere. La deflagrazione ha colpito due agenti che fortunatamente sono rimasti feriti in maniera lieve, ma sarebbe potuta finire molto peggio. Soltanto dopo l’esplosione gli agenti della Polizia di Stato e i vigili del fuoco sono riusciti ad appurare la dinamica dell’esplosione. La bombola del gas era stata lanciata dal balcone di un giovane che, spaventato alla vista delle fiamme e preso dal panico l’avrebbe gettata in mezzo alla strada, rischiando di fare una strage. Il giovane dopo non molto è stato identificato: si tratta di un ventisettenne, già denunciato alle autorità giudiziarie per getto pericoloso di cose.

Una villa rasa al suolo

Ad Aguscello nel ferrarese qualche settimana fa una bombola esplosa ha distrutto completamente la villa di una coppia di anziani. L’esplosione sembrerebbe essere stata causata dal cattivo collegamento di una bombola di gas gpl ad una stufetta comprata pochi giorni prima. Dopo che l’anziano ottantaseienne ha aperto la valvola e acceso la stufa è partita una grande fiammata che ha avvolto tutta la stanza. L’anziano assieme alla moglie è riuscito per un soffio ad allontanarsi dalla villetta in cui vivevano, dopo pochi secondi è avvenuta l’esplosione. Fortunatamente nessuno si è fatto male, solo tanto spavento, ma la casa era completamente rasa al suolo.