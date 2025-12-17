Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Cronaca locale

Fondazione Fiera e Mondadori Portfolio, accordo per l'Archivio Storico

Collaborazione per la distribuzione in esclusiva di un patrimonio unico nel suo genere che dal 1920, l'anno della prima Fiera Campionaria, ha documentato oltre cento anni di storia italiana con foto, cataloghi, manifesti e materiali di comunicazione

Fondazione Fiera e Mondadori Portfolio, accordo per l'Archivio Storico
00:00 00:00

Accordo tra Fondazione Fiera Milano e Mondadori Portfolio per la distribuzione in esclusiva del suo prezioso archivio fotografico. Un patrimonio unico nel suo genere perché dalla sua fondazione nel 1920, l’anno in cui si tenne la prima Fiera Campionaria, l'Ente Fiera ha documentato oltre cento anni di storia italiana attraverso fotografie, cataloghi, manifesti e materiali di comunicazione, sia fisici che digitali.

Archivio Storico Fondazione Fiera Milano-sfilate di moda

Queste testimonianze visive rappresentano l'evoluzione della storia sociale e produttiva italiana. Il fascismo, l'autarchia, l'economia tra le due guerre, la ricostruzione, il miracolo economico, l’internazionalizzazione, la nascita del Made in Italy ma anche le crisi che hanno attraversato il Paese e scosso il suo sistema economico.

Fiera Campionaria-Archivio storico Fondazione Fiera Milano

Il "luogo" Fiera è stato una finestra sul mondo e sul futuro, il teatro dove ha preso forma la collaborazione tra creatività e industria, dove la modernità irrequieta e feconda del progresso ha finito col cambiare profondamente la società e suoi stili di

vita. Questo, e molto altro, è l'Archivio storico di Fondazione Fiera Milano.
Un primo significativo nucleo di circa diecimila immagini in bianco e nero, dagli anni '20 al 1966, è già disponibile alla pagina
https://search.mondadoriportfolio.com/offer/66895

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica