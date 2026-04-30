Francia, incidente aereo per il patron di Calzedonia. È illeso

Tanta paura ma la fortuna di essere ancora vivo: è stato enorme lo spavento per Sandro Veronesi, presidente del gruppo Oniverse che comprende, tra gli altri marchi, Calzedonia Tezenis e Intimissimi. L’aereo da turismo sul quale viaggiava nella zona Labastide-Villefranche, nel sud-ovest della Francia, si è schiantato al suolo.

La dinamica dell’incidente

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio del 24 aprile ma sono emersi soltanto nelle ultime ore. Veronesi, grande appassionato di volo, si trovata a bordo del velivolo in compagnia di un altro italiano di 56 anni quando, improvvisamente, si sono registrate difficoltà tecniche. L’aereo, in quei momenti, stava sorvolando un’area agricola.

Dalle ricostruzioni, i due uomini si sono salvati anche grazie ai tempestivi soccorsi grazie a una pattuglia del Psig (Plotone di sorveglianza e intervento della gendarmeria) di Bayonne che nello stesso momento stava sorvolando l’area. Dopo essersi accorti che l’aereo di Veronesi aveva evidenti problemi, sono stati chiamati i soccorsi.

L’importanza del paracadute

Il velivolo è precipitato pochi secondi dopo al suolo con il muso conficcato sul terreno: il funzionamento dei paracadute balistico di emergenza è stato fondamentale visto che ha rallentato la sua caduta anche se l’impatto è stato violento. Quello speciale tipo di paracadute si chiama così perché si tratta di un sistema di emergenza per aerei leggeri e ultraleggeri (Uap), che utilizza un razzo a propellente solido per espellere rapidamente una calotta, garantendo la discesa del velivolo intero in caso di cedimento strutturale o avaria.

All’arrivo dei soccorsi, Veronesi e il compagno di volo sono stati trovati distesi sul terreno e illesi. Il trasporto in ospedale si è reso comunque necessario per tutti gli accertamenti del caso con i due che hanno lamentato specialmente dolori alla schiena a causa della velocità dell’impatto del piccolo aereo con il suolo.

Chi è Veronesi

L’imprenditore di Ala (Trento) nato nel 1959 è il fondatore del Gruppo Calzedonia, azienda italiana che vende soprattutto lingerie, calze e costumi da bagno attraverso i suoi marchi. Il primo lavoro di Veronesi dopo l’università è stato presso Golden Lady, azienda di calze.