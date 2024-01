Fuga di gas durante una recita, paura per i bambini di una parrocchia: 27 intossicati

Momenti di paura nella giornata di ieri (sabato 6 gennaio) in una parrocchia di Pergo (Arezzo), dove si stava svolgendo una recita allestita per l'Epifania. Si è infatti verificata una fuga di gas, e diverse persone presenti, fra cui anche molti bambini, hanno cominciato a sentirsi poco bene. Sul caso stanno ora facendo accertamenti i vigili del fuoco.

Cosa è accaduto

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, l'incidente è avvenuto intorno alle 16.15 di sabato. Alla parrocchia di Pergo era in corso una recita per bambini e proprio in quel frangente alcune persone avrebbero cominciato ad avere dei malesseri. All'evento stavano partecipando circa 30 individui, e di questi almeno 20 avrebbero cominciato ad accusare i classici sintomi di intossicazione da gas.

Subito dopo l'allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, accompagnati da 3 ambulanze. Dopo alcune verifiche, i vigili del fuoco sono stati in grado di individuare che la causa dei malori era il monossido di carbonio, un gas inodore e insapore che tuttavia può provocare problemi anche seri se inalato, dal mal di testa, alle vertigini alla nausea e al vomito, fino alla perdita di conoscenza e morte. Proprio a causa dell'inalazione del gas, 27 persone sono state male. "Ci siamo trovati di fronte a un centinaio di persone, abbiamo attivato subito il servizio di maxi emergenza e tra i 27 intossicati anche 5 bambini" , ha spiegato un soccorritore del 118, come riportato da Tgcom24.

Sono 11 le persone finite in ospedale in codice rosso. Di queste, 2 sono state portate all'ospedale di Grosseto e sottoposte a camera iperbarica, mentre una a Firenze. Per quanto concerne gli altri pazienti, sono tutti ricoverati in altri nosocomi presenti nel territorio Aretino e alcuni si sono recati autonomamente al pronto soccorso, senza bisogno di ambulanza. Per fortuna, malgrado i problemi insorti, nessuno si trova in pericolo di vita.

Le indagini

Si attendono ora i risultati delle verifiche svolte dai vigili del fuoco, che stanno cercando di capire quale sia stata la fonte della perdita. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal quotidiano online Arezzo notizie, il gas sarebbe fuoriuscito da una stufa accesa per riscaldare l'ambiente, ma tutto è ancora da verificare.