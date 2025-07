Fuga di monossido di carbonio in un hotel di Roma: fatte evacuare 96 persone

- In aggiornamento -

Tanta paura questa mattina in un albergo di Roma. Intorno alle 4.30, i vigili del fuoco sono intervenuti all'Hotel Raganelli, sulla via Aurelia, dove si è verificata una fuga di monossido di carbonio. Il probabile incidente casuale ha interessato 44 stanze su 46; in via precauzionale sono stati fatti evacuare 96 ospiti. Sei invece le persone ricoverate in ospedale, più un operatore del 118, per un principio di intossicazione.

Sul posto anche il Crrc (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico), per i consueti rilievi strumentali, capo turno e funzionario di servizio. Al momento la situazione è sotto controllo e si sta provvedendo al sequestro della caldaia della struttura.