Furgone sfonda la vetrina di una profumeria. Paura a Roma: 5 feriti

È di cinque feriti, di cui tre in gravi condizioni, il bilancio di uno spettacolare incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri, mercoledì 20 dicembre, all'interno del quartiere Monte Sacro di Roma.

Sono all'incirca le ore 17.00 quando un furgone proveniente da via Monte Bianco, al volante del quale si trova un uomo di nazionalità cinese, si schianta contro una profumeria sita in via Pantelleria. L'incidente ha ovviamente scatenato il panico tra i numerosi passanti che camminavano lungo la strada in cui è avvenuto il sinistro, particolarmente affollata soprattutto in questi ultimi giorni di acquisti natalizi.

Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, un Fiat Ducato che viaggiava a pieno carico, finendo la propria corsa contro la vetrina dell'esercizio commerciale, che in quel momento era in piena attività. Oltre ai pesanti danni al negozio, tuttavia, si sono registrati purtroppo anche dei feriti tra clienti e dipendenti: si tratterebbe di cinque donne, tre delle quali in gravi condizioni.

Dopo lo schianto in via Pantelleria si sono precipitati gli uomini della polizia locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco e i carabinieri: a richiedere più tempo e particolare attenzione il salvataggio di una donna rimasta incastrata al di sotto del pesante mezzo. Sul posto anche quattro ambulanze e un'automedica, che hanno prestato immediatamente soccorso alle persone travolte dal furgone: tre donne sono state trasferite in codice rosso presso il complesso ospedaliero San Giovanni-Addolorata e il policlinico Umberto I. Altre due sono finite invece in codice giallo all'ospedale Sandro Pertini e all'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea.

Secondo i risultati dei primi accertamenti effettuati dagli uomini del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma, il Fiat Ducato proveniva da via Monte Bianco, un tratto in leggera discesa. Il conducente avrebbe riferito agli inquirenti di aver avuto un problema all'impianto frenante. Resta comunque ancora da stabilire con certezza cosa abbia comportato lo spettacolare incidente: per ora si sa solo che l'uomo cinese di 50 anni che si trovava alla guida sarebbe risultato negativo all'alcoltest. Esclusa anche, pare, l'ipotesi del malore improvviso, mentre resta in piedi il sospetto che l'uomo possa essersi distratto a causa dell'utilizzo del cellulare. Gli inquirenti comunque sono ancora al lavoro per ricostruire le esatte dinamiche della vicenda, e di certo sarà determinante anche l'esito degli specifici controlli mirati a far luce su eventuali avarie o malfunzionamenti del mezzo.