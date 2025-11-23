Famiglia nel bosco, minacce sui social al magistrato che ha allontanato i bimbi

Cecilia Angrisano, presidente del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, è finita al centro di una feroce polemica social per il caso della famiglia nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti. Angrisano, infatti, è il magistrato che ha disposto il provvedimento di allontanamento dei tre figli dalla coppia. La notizia si è ovviamente diffusa, e la vicenda è molto seguita, cosa che ha provocato una vera e propria bufera sul web.

Stando a quanto riferito, in queste ultime ore Cecilia Angrisano è finita al centro di una gogna social. Tantissimi gli insulti nei suoi confronti, e non sono mancate neppure le minacce. La faccenda si sta sempre più trasformando in una caccia alle streghe: ci sarebbe addirittura chi cerca il numero di telefono della presidente, oppure l'e-mail, o l'indirizzo di casa. Una situazione sempre più incandescente. Sui social network si sta leggendo di tutto. "l tribunale dei minori è una fossa piena di vermi" , scrive qualcuno. "Come fa a dormire una donna del genere ", aggiunge un altro. E, ancora: "Non ha una coscienza, si vede dallo sguardo che è sadica ". Questi sono solo alcuni degli attacchi rivolti alla Angrisano.

In tanti non perdonano la decisione del Tribunale per i minorenni. La coppia anglo-australiana, formata da Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, ha scelto di vivere in un rudere nel bosco in provincia di Chieti. Una scelta molto forte, che ha riguardato anche i loro tre bambini. La situazione della famiglia è divenuta interesse delle autorità dopo che si è verificato un caso di intossicazione alimentare provocato dalla consumazione di funghi. I bambini hanno avuto necessità di essere ricoverati, e a quel punto è partita la segnalazione alle autorità competenti. Si è infine giunti alla decisione del tribunale, che ha disposto la sospensione della potestà genitoriale. I bambini - una bimba di 8 anni e due gemellimni di 6 - sono stati trasferiti in una casa famiglia.

In questo clima sempre più teso, si è fatta sentire la voce dell'Associazione magistrati. " I giudici presso il tribunale per i Minorenni hanno il dovere di intervenire tutte le volte in cui esistono concreti e attuali motivi per ritenere compromessi, o anche solo messi a rischio, i diritti fondamentali dei minori" , ha dichiarato l'Associazione, come riportato dal Corriere. " Rammentiamo che il maltrattamento dell'infanzia spesso si esprime non solo attraverso condotte violente ma anche in forme di trascuratezza gravi e protratte nel tempo che, secondo quanto gli specialisti della tutela dell'infanzia hanno ampiamente provato, costituiscono causa di danni gravi e irreversibili allo sviluppo psicofisico di un bambino, meno espliciti ma spesso anche più pervasivi".

Intanto continuano ad

arrivare messaggi dinei confronti della famiglia. Il prossimo 6 dicembre si terrà a Roma una manifestazione a favore della famiglia davanti al ministero della Famiglia e delle Pari Opportunità.