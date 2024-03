Furto in casa di Toloi, quinto giocatore dell'Atalanta "colpito" dai rapinatori

Ha messo a segno l'ennesimo colpo la banda di ladri specializzata in furti nelle abitazioni dei calciatori a Bergamo e provincia. Il capitano dell'Atalanta Rafael Toloi è l'ultimo in ordine di tempo ad aver ricevuto la "visita" dei rapinatori in casa. I malviventi hanno svaligiato l'appartamento del giocatore nel quartiere di Santa Lucia. Secondo quanto ha riferito l’Eco di Bergamo, il colpo sarebbe avvenuto domenica pomeriggio, mentre il giocatore era impegnato nella partita contro il Bologna.

Il bottino

Il bottino trafugato dai ladri sarebbe ingente. Dalla casa del difensore nerazzurro sono stati portati via gioielli e orologi di valore. I rapinatori sono andati a colpo sicuro: sapendo che Toloi era impegnato al Gewiss Stadium e che anche la sua famiglia non era in casa, hanno avuto tutto il tempo per agire pressoché indisturbati.

Le indagini

Al rientro, la famiglia Toloi ha trovato tutto sotto sopra. Sul posto è arrivata la polizia, con gli uomini della scientifica che hanno effettuato i rilievi alla ricerca di eventuali impronte digitale. Le forze dell'ordine stanno stringendo il cerchio per cercare di individuare gli autori del furto.

I precedenti

Lo stesso quotidiano di Bergamo ha ricordato come lo scorso anno era toccato all'ala francese Boga subire la stessa sorte. I ladri erano entrati nella sua casa di Dalmine, nella provincia bergamasca, e avevano portato via soldi e oggetti preziosi. In poco più di un anno sono stati ben cinque i calciatori nerazzurri o ex atalantini a finire nel mirino dei ladri mentre erano in campo: l'attaccante Luis Muriel, svaligiando l'appartamento di Brembate Sopra, e il difensore Merih Demiral, mentre più recentemente a subire un ingente furto, nel centro di Bergamo era stato il centravanti Gianluca Scamacca.