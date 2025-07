Gallipoli, tragedia in piscina: bimbo di 7 anni cade in acqua, è gravissimo

Articolo in aggiornamento

Grave incidente a Gallipoli, dove un bambino di 7 anni si trova ricoverato in condizioni disperate in ospedale dopo aver perso i sensi in piscina.

A soccorrere il piccolo, che si trovava insieme ai familiari all'interno del parco acquatico Acquasplash, in località Rivabella, sarebbe stato il padre. Secondo quanto riferito dalle autorità, l'uomo è corso in aiuto del figlio dopo essersi reso conto che galleggiava privo di sensi nella parte alta della piscina. I primi a intervenire sono stati i bagnini in servizio nel frequentatissimo parco acquatico, i quali si sono occupati di effettuare le prime manovre di rianimazione

Oltre ai sanitari del 118, che hanno trasportato la vittima in gravi condizioni e in codice rosso presso l'ospedale Sacro Cuore di Gesù, sul posto si sono precipitati anche gli agenti della polizia di Stato del Commissariato di Gallipoli, i quali hanno dato avvio alle indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Il piccolo, originario della provincia di La Spezia, è giunto in ospedale in arresto cardiaco e si trova tuttora sotto osservazione nel reparto di Rianimazione.

Il cuore del bambino ha ripreso fortunatamente a battere dopo numerosi tentativi da parte del personale sanitario, ma

ora vanno verificate con attenzione le sue condizioni di salute: secondo quanto riportato la lecceprima, i medici sottoporranno il piccolo a una Tac per comprendere se l'arresto cardiaco abbia causato dei danni cerebrali.