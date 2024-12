Giallo nel Fiorentino: 17enne trovato morto in strada, ucciso a coltellate dopo una lite

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Il suo corpo è stato trovato in strada verso le 5:30 e improvvisamente sono scattate le indagini in via Tintori, a Campi Bisenzio. È giallo nel Fiorentino. La vittima è Maati Moubakir, 17enne di origini marocchine e residente a Certaldo, colpito con almeno 5 coltellate. Il giovane è stato subito soccorso dai mezzi della Misericordia e della Pubblica Assistenza, ma per lui non c'è stato nulla da fare se non accertarne il decesso.

I carabinieri stanno indagando sulla vicenda, nella speranza di ricostruire la dinamica dei fatti e di risalire al responsabile dell'omicidio. Per individuare l'aggressore si potrebbero rivelare cruciali le immagini catturate dalle eventuali telecamere di videosorveglianza installate sul posto in cui si è consumata la tragedia.

Bisognerà inoltre fare luce sulle cause che potrebbero aver portato alla, poi sfuggita definitivamente di mano: stando a quanto riferito da La Nazione, non è da escludere la possibilità che il delitto sia maturato all'esterno di un locale notturno.