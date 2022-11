Giallo sulla nave Genova-Palermo: 20enne scompare nel nulla

È giallo sulla misteriosa scomparsa di Gaia, 20enne di Cremona. La giovane si trovava sulla nave di GNV partita da Genova in direzione Palermo. L’allarme è stato dato dal fratellino di 15 anni con cui viaggiava quando l’imbarcazione si trovava all’altezza della Toscana. Il ragazzo si sarebbe insospettito non avendo visto la sorella maggiore nella cabina. L’allarme è stato dato intorno alle 9:00 del mattino, dopo che il fratello di Gaia l’ha attesa in camera per diverse ore, senza che lei facesse ritorno. La giovane è stata anche chiamata con gli autoparlanti della nave.

Le ricerche del personale di bordo

Il personale di bordo ha immediatamente avviato le ricerche della ragazza, senza riuscire a trovarla. Alle 19:35 di ieri, 11 novembre la nave ha attraccato a Palermo, ma Gaia non c’era. Le ricerche della polizia, in sinergia con i vigili del fuoco sono partite immediatamente, sull’imbarcazione sono stati fatti salire dei cani molecolari. Anche le operazioni di sbarco dei passeggeri sono state più lente del previsto.

Gaia potrebbe essere caduta in mare

Al momento non si esclude nessuna ipotesi. La 20enne potrebbe essere caduta in mare durante il tragitto, oppure, potrebbe essersi nascosta sopra la nave per qualche ignoto motivo. Dal momento della sua sparizione la ragazza non ha più contattato il fratello. I due si stavano dirigendo da alcuni parenti che risiedono in un piccolo comune della Sicilia occidentale. La nave non ha fatto scali durante il tragitto, è quindi escluso che Gaia si sia allontanata durante qualche sosta.

Il fratellino sotto shock

Gli inquirenti, come ricostruisce Repubblica, hanno ascoltato il fratello della ragazza scomparsa in un ambiente protetto. Il ragazzo nonostante la confusione è riuscito a ricostruire lucidamente gli ultimi attimi passati in compagnia della sorella. I due fratelli non avrebbero fatto amicizia con nessuno durante il tragitto. Negli ultimi momenti assieme hanno fatto un breve giro sui ponti per poi andare a dormire, esausti. Gli investigatori stanno analizzando anche le immagini delle telecamere della nave, sopratutto quelle sui ponti che potrebbero aver inquadrato la ragazza. Ieri sera uno zio è venuto a prendere il ragazzino, ancora sotto shock per quanto accaduto.