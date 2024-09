L'incidente, le lesioni, il telefono: il giallo sulla morte di Ilaria Mirabelli

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è qualcosa che non torna nella morte di Ilaria Mirabelli, la 38enne di Cosenza rimasta coinvolta un terribile incidente stradale avvenuto a Lorica, frazione fra i comuni di San Giovanni in Fiore e Casali del Manco. Quello che inizialmente è stato considerato come un incidente, potrebbe forse nascondere altro, ed è per questa ragione che i familiari della donna stanno chiedendo con insistenza delle risposte. Risposte che la stessa procura della Repubblica sta cercando, dal momento che è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.

La ricostruzione e gli elementi che non tornano

La vicenda risale allo scorso 25 agosto quando la Volkswagen su cui viaggiava Ilaria è uscita fuori strada, andando a schiantarsi al km 33,900 della statale 108 bis. L'impatto è stato terribile e non ha lasciato scampo alla 38enne. Ilaria Mirabelli è stata rinvenuta a 50 metri di distanza dalla vettura, mentre il compagno che viaggiava con lei, il 44enne Mario Molinari aveva riportato delle lesioni poi giudicate non gravi.

Una tragica fatalità, dunque? A quanto pare molti elementi non tornano. A distanza di giorni non è stata ancora accertato l'impatto contro altri eventuali veicoli. Non sarebbero neppure stati riscontrati segni evidenti di frenata. La domanda degli inquirenti dunque è la seguente: contro cosa si è schiantata la Volkswagen? Parlando con i carabinieri della Stazione di San Giovanni in Fiore, Molinari, fornendo delle prime dichiarazioni, avrebbe dichiarato che alla guida della vettura c'era Ilaria. Dettaglio, questo, che è adesso in discussione. A insospettire gli investigatori, infatti, è stata la collocazione del corpo della 38enne, che sarebbe stato troppo lontano per avvalorare la tesi che la donna fosse al volante. Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud, inoltre, il 44enne sarebbe stato trovato positivo all'alcol test.

Ma le incongruenze non finiscono qui. Esaminando il corpo di Ilaria, il medico legale ha potuto affermare che la donna è morta per arresto cardiaco. Sulla salma sono inoltre state rinvenute tre lesioni interne incompatibili con l'incidente. Da qui la richiesta dei familiari della 38enne di fare chiarezza.

Le indagini della Procura

Ilaria Mirabelli è morta per un incidente? A questa domanda sta cercando di rispondere la procura di Cosenza, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Fra le varie piste, gli inquirenti si concentrano proprio sulla figura del nuovo compagno della 38enne, Mario Molinari. Al funerale, celebrato presso la Basilica della Madonna della Catena a Laurignano, l'uomo, secondo quanto riferito dal Quotidiano del Sud, non sarebbe stato presente.

Stando alle ultime informazioni trapelate, il rapporto fra Mirabelli e Molinari sarebbe stato abbastanza burrascoso. I due, secondo le dichiarazioni di chi li conosceva, litigavano spesso.

Gli scontri sarebbero stati all'ordine del giorno, e anche abbastanza veementi. Al momento il 44enne non risulta indagato. Gli investigatori si stanno concentrando anche sul secondo cellulare della 38enne, che Molinari avrebbe consegnato ai carabinieri giorni dopo la morte della compagna.