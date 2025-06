Identificati i cadaveri di Villa Pamphilj. Si cerca un uomo: cosa sappiamo

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono stati identificati i due cadaveri trovati a Villa Pamphili a Roma venerdì pomeriggio: si tratta di una donna dell'est di 40 anni e di sua figlia di meno di un anno, originarie dell'est Europa. L'ipotesi che le due vittime fossero imparentate circolava già da ieri ma la conferma è arrivata questa mattina. La donna è stata trovata in un sacco nero mentre la bambina in un cespuglio. Ora è caccia a un uomo, anche lui dell'Est, imparentato con loro.

Pare che la donna vivesse in zona, perché stando a quanto riportato dall'agenzia LaPresse sarebbe conosciuta in quella parte di Roma. La sua identificazione è stata possibile grazie alle impronte digitali. La segnalazione della scomparsa era è stata fatto da un uomo che si è presentato alla polizia, subito dopo aver appreso la notizia del ritrovamento. L'analisi sul luogo in cui sono stati trovati i due corpi, prima quello della bambina da alcuni passanti e poi quello della donna, poco lontano, durante la perlustrazione, non sono emersi segni di pneumatici o di trascinamento. I rilievi sono comunque in corso per cercare tracce utili per ricostruire la dinamica dell'accaduto, così come disposto dalla procura della Repubblica di Roma. L'autopsia è prevista per martedì.

Sul cadavere della donna, a differenza di quello della bambina, sono stati trovati evidenti segni di violenza. Il corpo della donna si presentava in uno stato di decomposizione molto più avanzato rispetto al corpo della bambina. Una delle ipotesi è che la piccola possa essere stata abbandonata tra le sterpaglie e lì essersi ferita.

Una delle Al momento, l'ipotesi più accreditata è che l'omicidio si sia consumato in un contesto di degrado sociale, probabilmente nel sottobosco della comunità dei. La procura al momento indaga con l'ipotesi di