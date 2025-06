Roland Garros, Sinner e Alcaraz si contendono il titolo - DIRETTA

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave La gara

È senz'altro la gara dell'anno: Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale e Carlos Alcaraz, il "nemico" più insidioso non soltanto per la classifica (è il numero due) ma anche per il tipo di superficie in cui si gioca, la terra rossa, tanto cara allo spagnolo. L'altoatesino è arrivato fin qui senza perdere nemmeno un game, Carlos ne ha persi quattro ma oggi tutto questo non conta: si azzera tutto e si riparte daccapo, il re di Parigi sarà soltanto uno.

Altra nota importante il ricchissimo montepremi : al vincitore due milioni e mezzo di euro, 1.275.000 euro al secondo classificato.

I protagonisti sono scesi in campo alle ore 15.20: dopo qualche minuto di riscaldamento il via alla gara tanto attesa.