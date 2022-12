Cori, minacce e frasi contro il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. A fare da cornice è una città paralizzata e ostaggio di migliaia persone che hanno preso d'assalto il centro storico, non senza vandalizzarlo. Ma se anche il sindaco di una roccaforte storica della sinistra ha preso in maniera netta e univoca le distanze da quel che è accaduto, vuol dire che forse anche nella "rossa" Bologna qualcosa sta cambiando. Di certo c'è che il capoluogo dell'Emilia-Romagna porta ancora i segni della "Street rave parade", ovvero la protesta contro il cosiddetto "decreto anti-rave" approvato in Senato.

La presa di distanza del sindaco

Rimostranze alle quali hanno preso parte anche gruppi anarchici, dimostratisi fra i meno rispettosi dell'ordine pubblico e del decoro, " Giorgia attenta al cranio", una delle scritte minacciose apparse sulla vetrata di una fermata del bus, senza contare quelle che inneggiavano alla liberazione dell'anarchico Alfredo Cospito ed altre ancora contro le forze dell'ordine . Una rimostranza che si ripercuoterà sulle tasche dei contribuenti bolognesi, considerando i danni arrecati da quello che si è trasformato in un vero e proprio raid vandalico. E persino l'amministrazione di centrosinistra guidata dal sindaco Matteo Lepore ha condannato quel che è avvenuto, chiedendo punizioni esemplari per gli autori degli atti vandalici. "Bologna è stata attraversata da un rave con quasi diecimila persone, in piena città. Muri imbrattati, traffico in difficoltà e gravi disagi. Il Comune e tutte le società di servizi sono all’opera per ripulire, scritte sui muri compresi. Di tutti questi danni abbiamo raccolto immagini e documentazione. Seguirà puntuale denuncia verso chi ha organizzato e sia stato individuato a compiere atti contro la città.