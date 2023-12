Vandalizzata la targa di Fratelli d'Italia: lo sfregio dei giovani incappucciati

Ignoti hanno vandalizzato la sede del circolo Atreju di Fratelli d'Italia, distruggendo la targa che recava il logo del partito. Questo è quanto avvenuto nelle scorse ore a Brindisi, con la Digos che starebbe già cercando di far luce sulla questione per risalire all'identità dei vandali. Stando a quel che riporta la stampa pugliese, l'atto vandalico si sarebbe concretizzato stamani, in pieno centro storico.

Secondo alcuni testimoni, gli autori del gesto sarebbero due giovani incappucciati, i quali si sarebbero avvicinati alla sede di FdI in questione che disterebbe peraltro un centinaio di metri dalla prefettura. E a quel punto, se la sarebbero presa con la targa, mandandola in frantumi. Un vero e proprio blitz che sarebbe durato pochi minuti: ad un certo punto un passante si sarebbe messo ad urlare e in quel momento i due teppisti avrebbero deciso di desistere dal loro intento, dandosi alla fuga delle vie limitrofe.

Sempre secondo i media locali, non si tratterebbe nemmeno del primo caso di vandalismo subito da quel circolo di Fratelli d'Italia: lo scorso marzo, la stessa targa sarebbe vandalizzata con sterco di animale. A seguito dell'accaduto, sul posto si sono recati gli esponenti delle forze dell'ordine, per i rilievi del caso. Nelle prossime ore, gli inquirenti dovrebbero passare al setaccio anche i video registrati dalle telecamere del circuito di videosorveglianza cittadino, alla ricerca di eventuali indizi volti ad individuare i colpevoli.

Un raid vandalico che non è se non altro passato inosservato visto che numerose formazioni politiche cittadine hanno manifestato solidarietà al circolo FdI, da Forza Italia al Partito Democratico passando per il Movimento 5 Stelle ed Europa Verde. E un altro circolo brindisino di Fratelli d'Italia ha condannato con durezza il gesto.