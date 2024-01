Farfalle sulla bara, striscioni, beneficienza: l'addio a Giovanna Pedretti

Oggi, lunedì 22 gennaio, si tegono i funerali di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano che si è tolta la vita dopo le forti polemiche seguite alla pubblicazione di una recensione lasciata al suo locale. "Non inviare fiori ma devolvere l'equivalente in offerte alla Casa di Riposo di Sant'Angelo Lodigiano o all'Associazione Genitori e Amici dei disabili e Gruppo il Maggiolino ", questo l'appello dei familiari della donna, ancora sconvolti dopo la tragedia che li ha colpiti.

Alla funzione, cominciata alle ore 10, è comparso anche uno striscione. "Stampa e TV: rispettate alla famiglia e non fatevi vedere più" . Il messaggio è stato lasciato fuori dalla basilica di Sant'Angelo Lodigiano, dove si svolge la funzione.

Il sentimento dei parenti e degli amici di Giovanna è chiaro. La stessa figlia della ristoratrice, Fiorina D'Alvino, ha espresso anche nei giorni scorsi il suo dolore, scagliandosi contro la stampa colpevole di essersi accanita contro la 59enne, mettenda sempre più con le spalle al muro.

Il dramma di Giovanna Pedretti

Dopo aver pubblicato online la sua risposta a una recensione negativa lasciata al suo ristorante (recensione in cui il cliente si lamentava di essersi trovato seduto vicino a delle persone omossessuali e a un ragazzino disabile), la titolare de Le Vignole non ha più avuto pace. Accusata di essersi inventata tutto per farsi pubblicità, la donna sarebbe stata letteralmente schiacciata dalla pressione dei suoi accusatori, tanto da decidere di farla finita. Scomparsa la mattina dello scorso 14 gennaio, la 59enne è stata trovata morta sulle sponde del fiume Lambro.

Nel corso della giornata di ieri, a una settimana dal decesso, è stata svolta l'autopsia sul cadavere presso l'Istituto di Medicina legale di Pavia. Stando agli esiti, Giovanna è morta per annegamento. La salma è stata quindi restituita ai familiari.

Sul caso sta indagando la procura della Repubblica di Lodi, che al momento ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. Intanto, i familiari della donna hanno deciso di nominare un consulente informatico che dovrà esprimersi sulla veridicità della recensione lasciata al ristorante Le Vignole.

Le farfalle

In queste ore, tuttavia, c'è solo spazio per il dolore. Il feretro di Giovanna Pedretti è da poco entrato nella basilica a Sant'Angelo Lodigiano. Sulla bara sono incise delle farfalle che volano. La figlia Fiorina e il marito Aniello D'Avino sono devastati dal dolore.