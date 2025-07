Grave incidente nel Messinese, scontro tra auto e moto: morti due ragazzi di 17 anni

Un terribile incidente stradale a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, è costato la vita a due ragazzi di 17 anni, Simone M. e Mattia C. Questa notte, intorno alle 2.30, i due minorenni viaggiavano a bordo di una motocicletta all'incrocio tra via Kennedy e via San Vito quando si sono scontrati con un'autovettura. Non c'è stato nulla da fare per i giovani, morti sul colpo per la gravità delle ferite riportate nell'impatto. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine giunte sul posto sembra che i 17enni siano stati prima sbalzati dalla sella e poi, dopo un volo di alcuni metri, siano andati a sbattere contro un muretto e una vettura in sosta.

Il conducente della macchina in ospedale per i test di droga e alcol

L'uomo che guidava l'auto, una Fiat Punto, se l'è cavata con ferite molto lievi. Dopo l'impatto con la moto la macchina ha finito la sua corsa contro un albero. I soccorritori del 118 hanno trasportato il conducente in ospedale per i consueti controlli medici e per effettuare i test della droga e dell'alcol. Sul luogo dell'incidente sono rimasti i carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, i quali hanno effettuato i rilievi sul manto stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Le salme dei giovani trasferite in obitorio

I corpi senza vita dei due 17enni sono stati trasportati all'obitorio del Policlinico di Messina dove verrà effettuata l'autopsia. Intanto, in città l'intera comunità è sotto choc. Sui social media è intervenuto l'arciprete del Duomo di Santa Maria Assunta, Santo Nicolosi.

"Lacrime, affidamento a Dio delle giovani vite stroncate, preghiere e consolazione per le famiglie di Mattia e di Simone

distrutte dal dolore. La comunità parrocchiale è profondamente provata. I ministranti e il coro, catechisti e animatori dei Grest degli anni passati abbracciano i famigliari".

- ha scritto il prelato -