Guida cade dal Gianicolo, insegnanti e alunni sotto choc: cosa è accaduto a Roma

Si è sfiorata la tragedia stamani quando, dalla terrazza del Gianicolo a Roma, una guida impegnata nella propria attività è precipitata improvvisamente verso il basso, lasciando impietriti gli studenti e gli insegnanti che stavano ascoltando le sue spiegazioni durante una visita alle meraviglie della Capitale. Per fortuna, la vittima non è in pericolo di vita, ma quanto è accaduto ha portato ovviamente l'attenzione sul problema della sicurezza in uno dei luoghi maggiormente frequentati di Roma.

L'incidente

Daniela Donghia, questo il nome della vittima, fa parte di un'associazione culturale e accompagna le scolaresche in gita per guidarle alla scoperta dei monumenti della città Eterna. Mentre svolgeva, come ogni giorno, le proprie mansioni, la 62enne si è appoggiata a qualcosa, presumibilmente un traliccio di legno o un palo della luce. Non si sa esattamente cosa sia successo in quel momento, ma la donna è caduta d'improvviso dal parapetto della terrazza, facendo un volo verso il basso di circa sei metri e finendo in mezzo alle sterpaglie sottostanti. L'ipotesi è che abbia mancato l'oggetto a cui stava cercando di reggersi, oppure che questo abbia ceduto: ovviamente le indagini in corso puntano a fare chiarezza anche su tale fondamentale elemento. Di sicuro, per ora, c'è solo il fatto che proprio la fitta vegetazione sottostante al parapetto sia risultata determinante a salvare la vita della donna.

L'episodio si è verificato intorno alle ore 12:00 di oggi, giovedì 27 aprile, e ha lasciato letteralmente impietriti non solo gli insegnanti e gli studenti che stavano ascoltando le spiegazioni della guida, ma anche i numerosi turisti che affollavano la terrazza. Dopo lo choc iniziale, i presenti hanno contattato i soccorsi e le forze dell'ordine per segnalare quanto accaduto.

Quando gli uomini del 118 sono giunti sul posto indicato, la 62enne era ancora cosciente, ma lamentava dei forti dolori su tutto il corpo e alla testa in particolar modo. I soccorritori l'hanno riportata sulla strada, provvedendo poi a trasportarla in codice rosso presso il pronto soccorso del San Camillo, dove sono stati effettuati una serie di esami strumentali per comprendere la gravità dei traumi riportati nella caduta. Stando alle ultime notizie, Daniela Donghia resta in prognosi riservata e dovrà trascorrere presumibilmente la notte in ospedale, ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Tutta la zona è stata successivamente recintata dalle forze dell'ordine, che stanno cercando di far luce sulle cause che hanno provocato la caduta della guida.

I commenti

"Oltre due anni fa avevo già segnalato i pericoli e l'abbandono che regnano anche nei luoghi più importanti della Capitale, e in particolare proprio al Gianicolo" , denuncia in un comunicato ufficiale il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori. "Non è stato fatto nulla, anzi, alla fine si è verificato un grave incidente, e la vittima è una guida turistica, quindi oltretutto una persona esperta che conosce bene il luogo" , aggiunge Santori, "aspettiamo le dinamiche dettagliate degli eventi, però è evidente cosa sta accadendo nei luoghi più frequentati della Capitale: decadimento e insicurezza".