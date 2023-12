Vanno a trovare la madre in ospedale ma scoprono che è morta: "Il letto era vuoto"

Una vicenda che ha dell'incredibile, quella capitata ai figli di Fogliana Brini, deceduta nell'ospedale di Palestrina (Roma) lo scorso venerdì 1 dicembre: ricoverata per effettuare delle trasfusioni a causa di bassi livelli di emoglobina, la donna è deceduta improvvisamente, ma nessuno si è occupato di informare i suoi familiari.

La scoperta è avvenuta in modo casuale, quando Alessandro D'Ambrosi, uno dei figli, si è recato a fare visita alla madre: solo in quel momento lui e la sorella hanno appreso la triste notizia. A sconvolgere ancora di più il fatto che il personale li aveva rassicurati sulle condizioni dell'anziana: "Ci dicevano che stava bene, ma in realtà era già mancata" , raccontano i due a Il Messaggero.

I familiari di Fogliana, intenzionati a far luce sulla vicenda, hanno presentato un esposto ai carabinieri. Dal canto suo, il direttore generale della Asl Giorgio Santonocito, ha dichiarato che "sono in corso verifiche interne" . Alessandro e Paola D'Ambrosi spiegano cosa è accaduto nei giorni compresi tra il ricovero e la morte della madre.

L'86enne, ospite della Rsa Turati di Zagarolo a Roma, sarebbe dovuta esser trasferita a Roma per ricevere le trasfusioni di cui aveva bisogno, ma era risultata frattanto positiva al Covid. "Ci hanno comunicato che per la trasfusione dovevamo recarci all'ospedale di Palestrina" , ricorda Paola. Dopo il ricovero, l'anziana aveva iniziato a ricevere le cure previste a partire dalla giornata di martedì. Già dal giorno successivo, stando a quanto riferito dal personale medico, le condizioni di salute della paziente avevano iniziato a migliorare sensibilmente, e giovedì sembrava essere tutto risolto.

"Anche io ero positiva, non potevamo vederla, ma ci telefonavano per aggiornarci", spiega ancora Paola. "Il medico al telefono ci ha assicurato che sarebbe tornata alla Turati non appena fosse risultata negativa" . Solo una questione di tempo, quindi, almeno in apparenza: venerdì 1 dicembre "un medico ci ha comunicato che, non avendo eseguito l'emocromo che lui aveva prescritto, dovevamo aspettare ancora".