"Liste d'attesa lunghe". Le ong vogliono far passare i migranti davanti a tutti

Più di due anni di attesa per una mammografia, esattamente 720 giorni. Un anno per un’ecografia, come per un intervento cardiologico, un anno e mezzo - 465 giorni - per una tac. Questi sono solo alcuni dati dell’indagine condotta dall’associazione Cittadinanzaattiva che ogni anno raccoglie dati e segnalazioni relative all’accesso alle cura.

La disastrosa situazione della liste d’attesa non riguarda solo la sanità, basti pensare allo “scandalo” del rilascio dei passaporti. Si arriva infatti a 10 mesi di attesa per avere un appuntamento. Ed è così che qualcuno si è mosso, in Toscana - precisamente a Firenze - ma non per gli italiani in coda ai Cup, ma per i migranti in attesa fuori dagli uffici pubblici.

“I tempi per la richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno sono troppo lunghi” e sono “fonte di pregiudizio”. Ben 21 organizzazioni fiorentine hanno preso la penna e hanno scritto una lettera indirizzata a Questura e Prefettura di Firenze per chiedere agevolazioni sui tempi di attesa, lunghi, che i migranti dovrebbero affrontare. Dai richiedenti asilo, ai minori non accompagnati, ai rinnovi dei permessi di soggiorno l’obiettivo è lo stesso: tutelare i diritti dei migranti.

IlGiornale.it è entrato in possesso del documento ufficiale da parte di quelle associazioni che, si legge, “ supportano i cittadini stranieri nei procedimenti amministrativi” .

“ Gli strumenti adottati dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze hanno causato maggior disagio ”, accusano le associazioni. E ancora: “ si sono rivelati strumenti inidonei e poco conformi ai principi che dovrebbero governare l’azione amministrativa ”. Le accuse principali sono il fatto che sia “ difficoltoso portare a termine la procedura telematica per prenotare un appuntamento ”, ma anche che i migranti una volta ottenuto un appuntamento siano “ invitati a prendere un altro appuntamento ” giustificato dal fatto che vengano chieste delle integrazioni. Una procedura normale o almeno alla quale siamo abituati in praticamente ogni ambito ma che, per gli italiani non lede nessun diritto, mentre per gli stranieri “ lede i diritti sociali ”.

E, oltre alle criticità, nella lettera sono indicate anche le richieste che le coop pro migranti avanzano: uno sportello dedicato alla documentazione relativa ai minori migranti, “ con accesso facilitato e tempistiche ridotte ”. Si chiede anche un cambiamento per il rilascio della protezione internazionale prevedendo “ l’immediatezza della ricezione della domanda ”. Ma gli uffici fiorentini sono accusati anche di essere troppo tecnologici: “ l’ufficio immigrazione si è avvalso di una pluralità di indirizzi Pec ”.

Insomma: le troppe file fuori dagli uffici a chi arriva nel nostro paese non piacciono proprio, come non piace prenotare un appuntamento online, come non è disposto ad aspettare i tempi per un permesso di soggiorno o una protezione internazionali (pratiche peraltro non immediate per legge).

“ La situazione impone un intervento di azioni amministrativa volte alla drastica riduzione dei tempi di attesa ”, si legge ancora nella lettera.E ci sono anche le indicazioni precise: “effettiva consegna dei titoli di soggiorno in rilascio ” e ancora “ predisposizione di chiari ed efficaci strumenti volti alla presentazione delle istanze, tanto con kit postale ”. In attesa di una riposta delle autorità le organizzazioni non mancano di rimarcare “ l’urgenza di un confronto costruttivo ”.

E, intanto, noirestiamo in coda.