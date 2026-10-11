Ice Arena Fiera, fra Open day e sfide di hockey

Milano ora parla il linguaggio dell’Hockey. Nella nuova casa sportiva di Fondazione Fiera (Fiera Ice Arena), oggi la squadra milanese, il Milano Hockey Club, sfiderà il Bolzano Hockey Club, dopo 15 anni dall’ultimo incontro. Per la squadra meneghina si tratta del primo derby italiano della propria storia e del secondo appuntamento nella nuova arena, inaugurata sportivamente venerdì sera contro l’Innsbruck Hockey Club. Peccato per la sconfitta 4 a 1 ma ora Milano può disporre di un’arena del ghiaccio omologata dal Coni per sette sport: hockey, pattinaggio di figura, short track, para ice hockey, curling, wheelchair curling e stock sport. E non solo. Ieri c’è stato l’Open day, al mattino sono stati presentati i corsi e al pomeriggio, con l’iniziativa «Pattini in Fiera», pattinaggio libero per bambini, ragazzi e famiglie.

«Abbiamo avuto più di 500 persone - si è detto emozionato e felice il presidente Giovanni Bozzetti e con lui tutto lo staff della Fondazione - Il sabato e la domenica sono previsti momenti per il pattinaggio libero, anche in orari serali e al mattino i corsi. Poi si alterneranno gli allenamenti delle squadre principali e giovanili, l’Arena è Centro federale adatta anche allo sport paralimpico». La soddisfazione del presidente è motivata anche da altre considerazioni: «Detto, fatto: avevamo promesso l’arena del ghiaccio e in soli tre mesi l’abbiamo realizzata. Abbiamo dato continuità alla Fiammma olimpica». Il derby di oggi per la Ice Hockey League, attesissimo, si disputerà alle 17. Il logo della Fondazione comparirà sulle maglie dei giocatori, sulla superficie ghiacciata e sulle balaustre del nuovo spazio.

L’Arena del ghiaccio risponde anche a una precisa strategia, «il voler avvicinare il sistema fieristico al territorio - ha aggiunto Bozzetti - È un investimento per il futuro: chi cresce apprezzando questo luogo sarà bendisposto da adulto, quando si troverà a decidere dove esporre. E poi vi è un’altra finalità che è quella di non riservare il quartiere fieristico esclusivamente alle fiere ma farne un luogo di eventi, sport, socialità e connessione. Per me è stato impagabile vedere il pubblico compatto tifare. E immaginare di sentire in futuro una frase come andiamo a pattinare in Fiera».

La Fiera Ice Arena resterà aperta dalle 7 all’1 di notte, garantendo circa 18 ore di attività giornaliera e candidandosi a diventare un punto di riferimento stabile per gli sport del ghiaccio.