A Calolziocorte, in provincia di Lecco, un semplice invito del Comune alle scuole a partecipare a un concorso di presepi per Natale è bastato a far scattare la polemica politica ideologica. Secondo la minoranza, il presepe sarebbe “escludente” per i ragazzi non cattolici. La lettera firmata dal vicesindaco e assessore all’Istruzione Aldo Valsecchi e dall’assessore Cristina Valsecchi proponeva alle scuole di aderire liberamente all’iniziativa: non c’era nessun obbligo e nessuna imposizione. Eppure, in Consiglio comunale durante la discussione del Piano per il diritto allo studio, una consigliera di opposizione ha sollevato il caso, sostenendo che un invito del genere mette a disagio una parte degli alunni.

“Il concorso non rispecchia quello che dovrebbe essere la scuola pubblica, che deve rispettare le scelte delle famiglie”, ha dichiarato la consigliera, aggiungendo che “se arriva qualcosa di firmato, sembra che il Comune o l’amministrazione vogliano imporre un indirizzo che invece deve essere della scuola”. Il presepe, secondo questa lettura, rischierebbe di escludere chi non condivide quel simbolo religioso. La tesi è quella nota: un concorso incentrato sulla Natività sarebbe di per sé discriminatorio verso chi non è cattolico. Un ragionamento che, per l’amministrazione, ribalta la realtà. “Io sono orgoglioso di aver mandato quella lettera. Se uno vuole partecipare partecipa, se non vuole partecipare non partecipa”, ha replicato il vicesindaco Valsecchi, sottolineando che vietare o scoraggiare i presepi equivarrebbe a imporre un divieto a chi invece intende realizzare la tradizione natalizia. L’assessore ha aggiunto che gli insegnanti sanno già come coinvolgere tutti i bambini, anche quelli di altre religioni, assegnando loro compiti semplici come disegnare il cielo o le stelle. In altre parole: nessuno è obbligato a fare il presepe, ma nessuno dovrebbe sentirsi autorizzato a vietarlo agli altri.

Il gruppo di minoranza ha poi precisato di non essere contrario al presepe in sé ma resta il fatto che, a pochi giorni dall’inizio del periodo natalizio, un’iniziativa culturale e tradizionale viene presentata come potenziale fonte di esclusione. Una lettura che, anche quest’anno, rischia di trasformare ogni simbolo della nostra storia in un problema da gestire con cautela per non offendere qualcuno. A Calolziocorte, come in tanti altri comuni italiani, il presepe continua a dividere: non tanto tra chi lo vuole e chi non lo vuole, perché la polemica non è quasi mai questo, quanto tra chi lo considera una tradizione da perpetuare e chi lo reputa un atto discriminatorio.