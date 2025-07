Le fiamme, le 600 persone evacuate e il caso Rosy Bindi: cosa è successo a Castiglione della Pescaia

Il Grossetano è vessato da terribili incendi, tanto che nella giornata di oggi è stato necessario evacuare un ingente numero di persone. Già ieri, mercoledì 9 luglio, ben 20 ettari di terreno sono andati bruciati nel Comune di Scansano. Quest'oggi, invece, i roghi sono stati due, e hanno duramente impegnato i soccorsi.

Stando alle informazioni fornite sino ad ora, gli indendi si sono sviluppati nei comuni di Cinigiano e Castiglione della Pescaia. Nella prima zona, le fiamme hanno colpito una porzione di terreno collinare e sono intervenute le squadre della Unione comuni Amiata Sud e del volontariato Antincendi boschivi cercano di spegnere il rogo. A Castiglione della Pescaia, nello specifico in zona Roccamare, le fiamme hanno divorato una pineta dove si trovano diversi campeggi. Per questa ragione è stato dato l'allarme e le persone presenti sono state evacuate. Tanti bagnanti in spiaggia hanno osservato preoccupati le operazioni, e tra loro ci sarebbe anche Rosy Bindi che trascorre le vacanze in questa località.

A quanto pare sono 600 le persone allontanate da un campeggio di Castiglione della Pescaia. Secondo alcune indiscrezioni filtrate sino ad ora, le fiamme sarebbero divampate da un dissalatore in avaria. Due elicotteri hanno operato senza sosta sulla zona e per ragioni di sicurezza i turisti che si trovavano in campeggio sono state evacuati. Alcuni hanno trovato riparo al palazzetto dello sport . "Ci stanno arrivando in soccorso le autobotti dell'Esercito ", ha dichiarato il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi. " Stiamo allestendo un punto di accoglienza a Casa Mora, con acqua e sali minerali, che ci ha donato Conad".

Grazie al lavori dei vigili del fuoco, degli uomini della Protezione civile, della Vab (Vigilanza Antincendi Boschivi), dei carabinieri e dei tantu volontari, l'incendio divampato oggi pomeriggio a Castiglione della Pescaia è stato spento. Regione Toscana ha fatto sapere che adesso sono in corso le operazioni di bonifica. I 600 turisti evacuati si trovano in altri campeggi e in alcune strutture ricettive.

" Incendio in contenimento nella zona di Roccamare (Castiglione della Pescaia). Grande lavoro del sistema antincendi boschivi AIB della Regione Toscana con 4 elicotteri regionali, un elicottero dei Vigili del Fuoco in azione, squadre e mezzi a terra. Circa 600 persone evacuate in via precauzionale. Aperto palazzetto dello sport per distribuzione e pasti e accoglienza, i campeggiatori evacuati sono stati rialloggiati in altri campeggi. ha scritto sui social Eugenio Giani, governatore della Toscana.