Incendio nelle baracche: morto un uomo a Rozzano

Articolo in aggiornamento

Dramma in provincia di Milano, dove a Rozzano una persona è morta e una donna è rimasta ustionata a causa di un incendio scoppiato intorno alle 21.30 in via Pavese, all'interno di alcune baracche. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Da accertare la causa del rogo.

Il corpo della vittima, morto carbonizzato è stato trovato all'interno di una delle baracche. Il rogo è stato spento in poco più di un'ora. La persona ustionata risulta essere una 52enne, trasportata all'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale di Rozzano.