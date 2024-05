Incendio sulla A1, un tir va a fuoco: chiusa l'autostrada in Umbria

Un terribile incendio scoppiato lungo l'autostrada A1 ha portato le autorità competenti a chiudere il tratto stradale. Si è trattato di un provvedimento necessario al fine dello svolgimento delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della zona.

L'incendio in autostrada, che cosa sappiamo

Non c'è pace oggi per l'A1. Prima l'incidente a Figline Valdarno, che ha coinvolto quattro camion e tre auto e portato alla morte di due persone, e adesso l'incendio, registrato in queste ultime ore. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, a prendere fuoco è stato un tir. Il mezzo pesante stava percorrendo il tratto autostradale e le fiamme sono divampate all'altezza del km 438, tra Fabro e Orvieto.

Non si conoscono ancora le cause dell'evento. A quanto pare il tir non è rimasto coinvolto in alcun incidente, dunque il rogo si sarebbe verificato in modo autonomo. Come il mezzo è stato avviluppato dalle fiamme è stato dato subito l'allarme e sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia stradale, oltre ai vigili del fuoco. A raggiungere la zona anche il personale di Autostrade. Per fortuna l'autista del mezzo articolato non ha riportato ferite. Nessun altro è rimasto coinvolto.

Chiaramente le fiamme e il fumo, che ha invaso la carreggiata, hanno provocato grossi problemi. Ignote le cause dell'incendio. Sappiamo però che il tir trasportava della gomma industriale, che ha preso fuoco e reso difficile il lavoro di spegnimento. Ci sono volute dodici unità dei vigili del fuoco, arrivate con quattro mezzi specializzati, per sedare l'incendio.

Strada chiusa

A seguito di ciò è stata disposta la chiusura dell'A1 per ragioni di sicurezza e ripristino della carreggiata. L'autostrada è interdetta, in ambo le direzioni, da Fabro e Orvieto. "Corsia sud dell'Autostrada del Sole chiusa al traffico nei pressi di Orvieto per l'incendio di un autoarticolato che è trasportava gomme industriali ", si legge sulla pagina Facebook del Comune di Orvieto. "Sul posto anche i volontari della Protezione civile per coadiuvare gli interventi di polizia stradale e vigili del fuoco".

La chiusura della A1 ha causato diversi rallentamenti. Coloro che sono diretti a Roma, l'uscita obbligatoria è Fabro.

Da lì, possono seguire le indicazioni alla volta di Fabro-Scalo, per poi prendere la strada provinciale Umbro Casentinese. A quel punto sarà possibile ricollegarsi all'autostrada passando da Orvieto. Si può anche decidere di prendere l'uscita a Valdichiana, per poi rientrare a Orte.