A1, violento scontro tra camion e auto vicino a Firenze: due morti e un ferito

Quattro camion e tre auto coinvolte nell'incidente stradale sull'A1 Milano-Napoli, tra Valdarno e Incisa Reggello, verso Firenze, che ha provocato la morte di due persone e il ferimento di un terzo automobilista. É questo il pesante bilancio del violento scontro di stamattina sul tratto autostradale. Un uomo di 78 anni e una donna di 79 anni hanno perso la vita prima che giungessero i soccorsi, mentre una persona di 47 anni è stata trasportata all'ospedale Careggi nel capoluogo toscano in codice rosso.

Chiusa l'autostrada

Le forze dell'ordine giunte sul posto hanno disposto la chiusura del tratto autostradale e, anche se il traffico non è bloccato del tutto, si sono formate code lunghe diversi chilometri. Sono state date anche indicazioni precise agli automobilisti per evitare gli ingorghi. Chi è in viaggio verso Firenze, deve uscire a Valdarno, dove si sono formati inizialmente due chilometri di coda, prendere la SS69 San Giovanni-Montevarchi in direzione Figline Valdarno e rientrare a Incisa Reggello. Un ulteriore percorso alternativo consigliato prevede di uscire a Valdichiana prendere la SS326 Raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta. Sul luogo dell'incidente è presente il personale di Autostrade per l'Italia e sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari e meccanici.

I soccorsi

I pompieri, giunti sul posto con due squadre, hanno garantito la sicurezza del complesso scenario e liberato dall'abitacolo delle vetture e dai mezzi pesanti gli occupanti, per poi affidarli al personale sanitario. Due delle persone estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco sono state dichiarate purtroppo decedute, mentre una risulta ferita e trasportata in elisoccorso al pronto soccorso di Careggi. É stato segnalato, inoltre, che a pochi metri prima dell'incidente era in transito un'ambulanza con un trasferimento urgente da Foligno per il trasporto di un bambino verso l'ospedale pediatrico Meyer. all'ambulanza di proseguire la marcia verso il nosocomio. In A1 è giunta anche l'autogru dal distaccamento di Fi-Ovest, fatta poi rientrare. La circolazione in entrambi i sensi di marcia risulta al momento bloccata.