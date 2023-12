Incendio in un'abitazione di Campobasso: morto un bimbo di 9 anni

Notte da incubo per una famiglia di Campobasso. Un incendio è divampato verso l'una in un appartamento nella contrada di Colle Calcare, uccidendo un bambino di appena 9 anni. Il piccolo è morto per asfissia, provocata dalla coltre di fumo che ha invaso le stanze, mentre la sorellina di 4 anni, il fratello di 12 e la madre 35enne sono stati ricoverati in ospedale, al Cardarelli. La bimba è grave, invece gli altri due feriti non sarebbero in pericolo di vita. La sorellina del bambino di 9 anni che ha perso la vita nell'incendio durante la notte è stata trasferita all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli per intossicazione da fumo. I medici hanno valutato in pediatria le condizioni della piccola, che sono giudicate serie. La madre ha riportato ustioni di secondo grado sulla parte superiore del corpo. In queste ore i medici dell'Emergenza stanno valutando il suo trasferimento in un centro specializzato per ustionati. La donna ha riportato bruciature profonde alle braccia e al collo e potrebbe essere smistata in un centro fuori regione.

Le cause dell'incendio

Sulle cause del rogo, che ha distrutto i locali della villetta nella contrada rurale del capoluogo molisano, sono in corso accertamenti da parte del nucleo investigativo dei vigili del fuoco del comando provinciale. L'ipotesi sulla quale si lavora è quella del cortocircuito e non è stato escluso che a innescare le fiamme possa essere stata una illuminazione natalizia o una candela lasciata accesa. Il 115 è stato il primo ad arrivare sul posto. I vigili hanno provato in tutti i modi a rianimare il piccolo, ma senza poterlo salvare.

I soccorsi

Sul luogo dell'incendio anche i carabinieri e il magistrato di turno della procura, oltre al 118 che ha trasferito in ospedale i tre feriti. Si tratta della madre, 35 anni, del maggiore dei tre fratelli, un 12enne, e della figlioletta più piccola, di 4 anni. La salma del bambino di 9 anni, che ha perso la vita soffocato dai fumi, si trova all'ospedale Cardarelli di Campobasso, e il magistrato ha deciso per l'autopsia che si svolgerà nei prossimi giorni. L'esame autoptico potrà fornire ulteriori elementi agli inquirenti per risalire alle cause del decesso.

Sequestrata l'abitazione

L'appartamento in contrada Colle Calcare è stato posto sotto sequestro. Sono in corso le indagini per ricostruire le cause di quanto accaduto. A prendere fuoco, secondo la prima ricostruzione per un cortocircuito, sarebbero stati il divano e il salotto, quindi le fiamme si sono propagate nelle stanze vicine insieme con il fumo, causa della morte, avvenuta per asfissia, del bambino di 9 anni che a quell'ora stava dormendo. Il padre, illeso e in stato di choc, è riuscito a portare all'esterno i figli, mentre stavano arrivando i soccorsi. I tentativi di rianimare il piccolo si sono rivelati però infruttuosi, mentre gli altri componenti della famiglia sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 e portati in ospedale, dove sono ricoverati. Una squadra del 115 è tuttora sul posto, insieme con carabinieri del capoluogo che a loro volta hanno avviato una indagine per fare luce su quanto accaduto.