Incidente sul lavoro a Loano. 42enne muore dopo essere caduto da un tetto

Ennesima morte bianca, questa volta a Loano, in provincia di Savona, dove un operaio 42 enne di origini straniere e residente in Valle d'Aosta, stava concludendo un lavoro di manutenzione su un tetto di una palazzina nel centro del paese della riviera ligure. Secondo alcune testimonianze non accertate, l'uomo, vedendo il maltempo arrivare, avrebbe voluto sistemare la situazione prima di andare al coperto, senza però utilizzare le imbragature di sicurezza, scivolando e cadendo per alcuni metri. Sul posto sono arrivati i volontari di Pietra Soccorso, l'automedica e la Polizia Locale, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

È rimasto coinvolto anche il collega, che è stato medicato e trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri e agli ispettori per la sicurezza sul lavoro per capire la dinamica dell'incidente.Articolo in aggiornamento