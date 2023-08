Incidente sulla A4, violento scontro tra pullman e tir

Gravissimo incidente avvenuto questa sera sulla A4, direzione Trieste. Nel tratto a tre corsie della A4 tra Latisana (Udine) e San Giorgio di Nogaro (Udine) si è infatti verificato uno scontro che ha interessato un pullman e un tir. Moltissime le persone rimaste coinvolte: secondo le più recenti informazioni rilasciate, dieci sono le persone sono ferite lievemente, venti si trovano sotto osservazione e tre sono invece ferite in modo grave.

Lo schianto

L'incidente, stando a quanto riferito dalle autorità locali, si è verificato intorno alle ore 19:30, all'altezza del comune di Rivignano Teor al chilometro 471. Le dinamiche dello scontro fra i due grossi mezzi è ancora da ricostruire, sappiamo però che lo schianto ha coinvolto molte persone.

Subito dopo la segnalazione sul posto si sono precipitati i soccorsi. I vigili del fuoco hanno lavorato in fretta per cercare di estrarre i feriti dalle lamiere. Presenti anche gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure in loco per poi provvedere a trasferire i bisognosi in ospedale per ulteriori controlli. Per due persone, risultate in pericolo di vita, è stato invece mobilitato l'elisoccorso affinché raggiungessero il prima possibile il centro ospedaliero di riferimento.

" Due feriti molto gravi sono stati trasportati con i nostri elicotteri in ospedale. In questo momento non abbiamo notizie di vittime" , ha dichiarato Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco, in collegamento telefonico con il Tg2.

Il punto della situazione

" Sono in corso le operazioni di soccorso tre feriti gravissimi del pullman sono stati trasportati in eliambulanza negli ospedali più vicini. Si tratta di turisti ucraini. Sulla dinamica dell'incidente ancora non sappiamo nulla, sembra, a prima vista, un tamponamento. Al momento non risultano vittime accertate ", ha aggiunto Cari, facendo il punto della situazione.

Le indagini

Tutto fa pensare a un incidente, ma spetterà agli agenti della polizia stradale, dopo i rilievi, ricostruire le dinamiche della vicenda. Sul posto anche il personale dell'autostrada. Per consentire le operazioni di soccorso, il personale di Autostrade Alto Adriatico ha disposto Latisana come uscita obbligatoria chi arriva da Venezia.