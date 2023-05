Incidente a Vigevano, sbalzata fuori dall'auto: muore una bimba di 5 anni

Tragedia a Vigevano, in provincia di Pavia, dove una bimba di soli 5 anni ha perso la vita a causa di un terribile incidente stradale. Il dramma nella mattina di oggi, lunedì 21 maggio. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei medici, non è stato possibile fare nulla per la piccola.

Sbalzata fuori dal finestrino

Il dramma stamani, intorno alle 12.20. La piccola Clarissa stava viaggiando insieme alla mamma a bordo di una Honda Jazz, quando si è verificato lo schianto. La vettura è stata violentemente urtata da Lancia Ypsilon mentre stava percorrendo via Mentana, all'altezza del civico 38.

L'incidente, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti che stanno cercando di ricostruire le dinamiche della vicenda, è avvenuto all'incrocio tra via Mentana e via Quarto, nel pieno centro di Vigevano. L'impatto è stato tanto violento che la bambina è stata sbalzata fuori dal finestrino aperto, finendo per strada. Scaraventata all'esterno dell'abitacolo, ha sbattuto la testa contro il muro di una villetta.

I soccorsi

L'allarme è stato dato immediatamente. Sul posto un'automedica e due ambulanze della Croce Rossa di Mortara e della Croce Azzurra di Robbio, oltre agli agenti della polizia locale. Le condizioni della piccola Clarissa sono apparse sin da subito gravi, tanto che gli operatori sanitari hanno subito richiesto il trasporto in ospedale in elicottero.

Un velivolo è stato fatto atterrare allo stadio Dante Merlo e la bambina, già incosciente, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano. Malgrado i tentativi del personale medico di salvarle la vita, non è purtroppo stato possibile fare nulla: la bimba è spirata poco dopo il suo arrivo al nosocomio.

Quanto alle altre persone rimaste coinvolte nell'incidente, la madre della piccola, sotto choc, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. La conducente della Ypsilon, una 46enne, è stata trasportata in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia.

Le verifiche

Sul caso indagano adesso le autorità locali, che hanno effettuato i rilievi indispensabili per risalire alle esatte dinamiche della drammatica vicenda. Stando a una prima ricostruzione, la piccola Clarissa viaggiava sui sedili posteriori quando il forte impatto l'ha sbalzata fuori dall'auto. A quanto sembra le cinture di sicurezza del seggiolino su cui era seduta non sarebbero state ben assicurate. Ma tutto, in ogni caso, è ancora da chiarire.