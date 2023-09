Insulti e schiaffi al bimbo di 3 anni, mamma registra tutto: sospesa la maestra

Si torna purtroppo a parlare di casi di violenza fisica all'interno di strutture per bambini, il caso, questa volta, arriva da Parete, in provincia di Caserta, dove la mamma di un bimbo di soli 3 anni ha denunciato episodi di percosse nei confronti del figlio da parte della maestra. Per incastrare l'insegnante la donna ha messo in atto un astuto stratagemma che ha permesso di documentare gli abusi, inchiodando così la responsabile, che è stata sospesa.

Insulti, calci e schiaffi durante le lezioni

La notizia, come abbiamo detto, arriva da Parete (Caserta) ed è avvenuto fra le mura di un asilo per bambini. Sospettando che il figlio venisse maltrattato durante le ore alla materna, la mamma di un bambino di 3 anni ha cominciato a indagare di sua iniziativa, cucendo all'interno del vestito del piccolo un registratore.

Un metodo astuto che ha permesso alla donna di portare a galla una sconcertante verità, la peggiore per ogni genitore. La maestra non solo insultava i piccoli alunni, ma addirittura li picchiava, con calci, schiaffi e tirate di capelli. Un comportamento inammissibile, che è stato ovviamente denunciato dalla donna, fra l'altro munita di prove.

Le indagini

A occuparsi del caso i carabinieri della stazione di Parete, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Lo scorso giugno, infatti, la madre del bimbo di 3 anni ha sporto formale denuncia, presentando anche le prove che aveva raccolto. La donna ha inoltre raccontato che i suoi sospetti erano cominciati quando il figlio aveva cominciato a rifiutare di andare la scuola perché, a suo dire, la maestra lo picchiava. Affermazione poi verificata dalla madre.

I militari hanno raccolto tutto il materiale a disposizione (file audio), avviando quindi le indagini. A confermare il racconto della madre del piccolo anche altre mamme, le quali hanno riferito di altri casi di percosse nei confronti di bambini ritenuti "cattivi" dall'insegnante. Nei filmati forniti dalla mamma, si sente chiaramente la voce di una donna che insulta il bambino, così come lo schiocco di uno schiaffo.

I carabinieri hanno effettuato un controllo all'interno dell'asilo, acquisendo anche le immagini estrapolate dai video registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella scuola. I controlli effettuati dai militari hanno portato alla conferma delle accuse della mamma.

Il provvedimento

Ritenuta colpevole della accuse mosse nei suoi confronti, la maestra è stata sospesa per un anno dall'insegnamento.