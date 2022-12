Ruba vaso ma dopo si accorge che è un'urna cineraria e la restituisce

A Varcaturo, in provincia di Napoli, durante il trasloco di una famiglia un ladro ha rubato un vaso. L’uomo, credendo fosse un oggetto di grande valore ha pensato bene di sottrarlo, salvo accorgersi solo dopo che si trattava in realtà di un’urna cineraria. Il delinquente, dopo aver controllato il vaso con calma, si sarà accorto che conteneva le ceneri di una persona e che il suo valore - se non quello affettivo - era quasi nullo. Il ladro, spinto dal rimorso, o forse dalla scaramanzia, ha poi riconsegnato l’urna, abbandonandola vicino a una chiesa.

Il furto durante un trasloco

Il furto si è consumato gli ultimi giorni di novembre, mentre una famiglia napoletana era impegnata in uno stancante trasloco. Il malvivente ha approfittato della confusione dovuta al trasloco per portare via il vaso, con l’intenzione di rivenderlo. Poi la spiacevole sorpresa: dentro il vaso si trovavano le ceneri di un uomo, deceduto nel 2017. I familiari, distrutti dal dolore, hanno denunciato il furto ai carabinieri.

Pochi giorni dopo il lieto fine

Dopo pochi giorni il parroco di una chiesa di Varcaturo ha contattato il comando dei carabinieri per segnalare la presenza di un’urna cineraria davanti la sua chiesa.

Secondo quanto raccontato dal prete, l’urna sarebbe stata trovata da una donna che camminava non lontano dalla chiesa. La ragazza, al contrario del ladro avrebbe immediatamente capito di cosa si trattava. I militari, arrivati sul luogo del ritrovamento hanno appurato che era la stessa urna rubata qualche giorno prima. I carabinieri hanno rintracciato la famiglia che aveva denunciato il furto del vaso e glielo hanno restituito.