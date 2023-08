Lago di Garda, 20enne si tuffa per salvare il fratellino di 14 anni e muore annegata

Dramma al Lago di Garda, dove questo pomeriggio una ragazza di soli vent'anni ha perso la vita dopo essersi tuffata in acqua per salvare il fratello di quattordici anni. Una tragedia enorme, che ha sconvolto profondamente chi ha assistito alla scena. Uno choc per i familiari, che hanno dato per primi l'allarme.

Cosa è successo

L'episodio nel pomeriggio di oggi, sabato 19 agosto. Secondo quanto ricostruito sino ad ora, la famiglia si trovava sulla sponda veronese del lago in località Corno (Garda) per trascorrere delle serene ore insieme quando, purtroppo, è cominciato l'incubo. La vent'enne veronese Anna Lorenzi ha visto che il fratellino di quattordici anni, in quel momento in acqua, si trovava in difficoltà. Compresa la situazione, la giovane donna non ha esitato un attimo, tuffandosi dal pontile per raggiungere il familiare.

Il fratello è stato poi tratto in salvo, ma la vent'enne non è più riemersa. Non vedendola tornare, il padre e gli altri fratelli presenti hanno subito allertato i soccorsi, che si sono tempestivamente attivati.

Il tragico ritrovamento

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione locale e gli operatori sanitari in idroambulanza, fatta arrivare da Bardolino. Alle ricerche ha partecipato anche un gruppo che ha sorvolato il lago in elicottero. È stato uno dei soccorritori a individuare il corpo di Anna a circa 30 metri dalla spiaggia. La giovane si trovava a 6 metri di profondità ed era priva di sensi. Una volta recuperata e portata a riva, è stata sottoposta alle manovre di rianimazione cardio-polmonare, che si sono però rivelate inutili. La giovane è morta poco dopo.

Nata a Negrar, Anna avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 24 dicembre.