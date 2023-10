"Paga o ti facciamo stuprare". La violenza choc contro la 18enne

“Paga la droga o ti facciamo stuprare” . Con queste parole, un ragazzo di 18 anni e un minorenne, in provincia di Latina, avrebbero minacciato una ragazza poco più che maggiorenne che aveva un debito di 30 euro con uno di loro, in seguito all’acquisto di hashish. I due sono stati arrestati dopo che, la notte tra il 30 e il 31 luglio, hanno portato la ragazza in aperta campagna per poi minacciarla e picchiarla. Entrambi sono accusati dei reati di sequestro di persona, tentata estorsione e lesioni.

L’accaduto

In una calda serata d’estate, la ragazza aveva deciso di uscire in compagnia di alcuni amici per andare alle giostre, nel Comune di Pontinia, per trascorrere un po’ di tempo all’insegna dello svago e della spensieratezza. Mentre si stava divertendo con gli amici, la 18enne è stata avvicinata da una macchina, una Mercedes C220, a bordo della quale c’erano, nei posti davanti, il 18enne e il suo amico 17enne, mentre sui posti posteriori due amici di infanzia della ragazza. Alla giovane è stato detto di salire in auto e lei ha eseguito; la macchina ha lasciato il luna park e si è diretta verso la campagna. L'auto ha proseguito nel suo viaggio finché i due davanti hanno chiesto a chi era seduto dietro di scendere e di lasciarli soli con la ragazza. Dopo che i due amici di vecchia data della giovane erano scesi, il 18enne ha riacceso il motore della macchina per andare in direzione di Sezze, alle porte di Latina.

Mentre stavano raggiungendo la loro destinazione, i due ragazzi avrebbero intimato alla ragazza di saldare il suo debito di 30 euro o, altrimenti, l’avrebbero fatta stuprare. I due, oltre ad avere rivolto altre minacce alla giovane, hanno preso il suo cellulare e l'hanno gettato fuori dal finestrino. Ad un certo punto, i due avrebbero fermato la macchina e sarebbero scesi per parlare tra loro ed è stato in quel momento che la 18enne avrebbe provato a darsi alla fuga.

La fuga e la denuncia

La ragazza, approfittando della distrazione dei due giovani, è uscita dalla macchina e si è messa a correre per allontanarsi. I ragazzi si sono accorti della fuga e, a loro volta, si sono dati alla corsa fino ad acciuffare la ragazza per poi percuoterla a furia di calci e pugni. Ciononostante, la 18enne è riuscita a ribellarsi e a scappare di nuovo fino a raggiungere due casolari a cui ha chiesto aiuto senza ricevere risposta. In quel momento, è passato un automobilista che si è fermato a soccorrere la ragazza e poi l’ha accompagnata in ospedale. La 18enne ha poi denunciato tutto ai carabinieri che, dopo due mesi di indagini, sono riusciti ad identificare gli aguzzini e, su mandato della Procura di Latina, ad eseguire le misure cautelari nei loro confronti.