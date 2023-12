Paura a Roma: l'autista ha un malore e il bus si schianta contro un palazzo

L'improvviso malore dell'autista e poi lo schianto contro il muro di recinzione di un palazzo del centro: tanta paura a Roma all'alba di oggi, giovedì 14 dicembre, a causa dell'incidente che ha visto coinvolto un bus Atac della linea 89.

Una situazione che avrebbe potuto causare un elevato numero di feriti ma che per fortuna, vista anche l'ora in cui è avvenuto il sinistro, non ha coinvolto altre vetture né pedoni. Stando a quanto riferito dalle autorità, l'episodio si è verificato stamani intorno alle ore 5.45 all'angolo tra via Nizza e via Brescia, nella zona di Porta Pia, al centro di Roma. L'autista dell'autobus Atac, presumibilmente dopo aver accusato un malore mentre si trovava alla guida, ha perso il controllo del mezzo finendo prima sul marciapiede, dove per fortuna non transitava alcun pedone, e poi schiantandosi contro la recinzione di un palazzo.

Nel violento impatto, oltre al muro centrato dal bus, è rimasto pericolosamente danneggiato anche un tubo del gas. A bordo del mezzo pubblico, comunque, non c'erano passeggeri, per cui l'unico ferito è stato il conducente, prontamente assistito dal personale medico del 118 giunto sul luogo dell'incidente dopo le segnalazioni inoltrate da alcuni residenti.

Oltre ai sanitari, che hanno prestato i primi soccorsi all'autista dell'Atac in loco, in zona Porta Pia sono giunti anche i vigili del fuoco, gli uomini del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale e i carabinieri della compagnia Parioli. Le forze dell'ordine hanno provveduto a chiudere il traffico nella parte di strada in cui si è verificato il sinistro, impedendo l'accesso alle auto al tratto di via Brescia tra via Savoia e via Nizza per consentire l'intervento dei sanitari ed effettuare i rilievi del caso. Sul posto anche i tecnici dell'Italgas, che si sono messi all'opera per riparare il tubo danneggiato nell'impatto. Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono tuttora in corso.