L’enogastronomia di Golosaria e il “Gusto di creare il domani”

Al via da oggi e in calendario fino a lunedì 2 novembre «Golosaria», la rassegna dedicata alle eccellenze enogastronomiche artigianali che torna a Fiera Milano-Rho con il tema «Il gusto di creare il domani» e il trasferimento al Padiglione 8 «per un’esperienza ancora più immersiva», assicurano gli organizzatori. Ventunesima edizione della rassegna che ribadisce la sua vocazione di «scouting e valorizzazione dei territori». Al centro del dibattito e delle aree espositive il ricambio generazionale, il passaggio di competenze dai grandi maestri artigiani ai giovani talenti, l’innovazione digitale delle imprese e la sostenibilità. All’interno della nuova maglia espositiva di 400 aziende, i visitatori saranno guidati alla scoperta dei produttori delle macro-aree storiche (Agorà, Food, Wine e Cucine di Strada), ma troveranno anche speciali focus, dedicati alle famiglie, alle startup agroalimentari e all’enoturismo. Il programma completo degli oltre 50 eventi e le modalità di partecipazione sono sul portale golosaria.it.

Oggi apertura con il saluto alle tre regioni che, insieme alla Lombardia, hanno scelto Golosaria per comunicare le proprie eccellenze: Calabria, Liguria e la Regione Siciliana che porterà a Milano Mediterraria Expo. Quindi il talk show con il filosofo Massimo Donà e Paolo Massobrio sulle filiere del vino, del grano e della birra con i loro protagonisti che poi saliranno sul palco per le premiazioni, a iniziare dai Campioni del Golosario 2026. Al termine il gusto di creare il domani sarà declinato da Iginio Massari con il figlio Nicola.

L’enoteca di Golosaria proporrà 200 etichette Top, per salutare la 25esima edizione di «Top Hundred», la selezione dei migliori vini d’Italia di Marco Gatti e Paolo Massobrio che saliranno sul palco domani mattina, accanto alle 12 migliori esperienze di enoturismo, secondo la guida «IlGolosario Wine tour» (1.774 cantine recensite). Domenica pomeriggio le migliori botteghe d’Italia con «ilGolosario Guida alle Mille Cose Buone d’Italia» (2.384 produttori, 4.245 negozi e 3.322 cantine recensite). Lunedì il grande giorno della ristorazione italiana, premiata con le corone e i faccini radiosi della guida «IlGolosario Ristoranti» con i suoi 4.538 locali recensiti.