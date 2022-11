"Il limone nel naso". Il racconto choc: cosa facevano le suore violente

Avrebbero dovuto accogliere con cura e dedizione quei bambini sfortunati in attesa di affido o di adozione, invece hanno trasformato l’asilo paritario in un luogo di violenza e di orrore. Sono finite nei guai alcune suore dell’istituto “Santa Maria della Provvidenza” di Casamicciola, cittadina dell’isola napoletana di Ischia, fermate con l’accusa di maltrattamenti nei confronti di minori. In carcere è finita suor Marie Georgette Rahasimalala, 55 anni, originaria del Madagascar, mentre le altre religiose: Noeline Dazanadraozy, 52 anni, anche lei malgascia, Alice Albaracin Curay, 48 anni, filippina, e la madre superiora Angela De Bonis, 81 anni, hanno ricevuto la notifica del divieto di dimora in Campania.

La vicenda

L’azione violenta delle suore è stata scoperta grazie a un video girato da una bambina di appena 9 anni. Le immagini sono eloquenti: si vede suor Georgette picchiare un bimbo di 4 anni, colpevole di averle tirato la veste. Le voci di sottofondo sono concitate, i piccoli urlano, poi il video continua con il fratellino del bambino malmenato che corre in suo soccorso per abbracciarlo. Non fa a tempo a intervenire che la suora lo colpisce con uno schiaffo in pieno volto facendogli uscire il sangue dal naso. A raccontare l’episodio ai carabinieri è stata la stessa bimba che ha girato il video. La piccola ha evidenziato il mancato intervento di un medico. “Suor Alice – ha detto agli inquirenti – ha solo messo del limone sul naso per fermare il sangue” .

Le vessazioni delle suore di Ischia

Le religiose si erano accorte che la bimba aveva girato un video con il telefonino e le hanno ordinato di cancellarlo. La piccola, con l’aiuto della madre, è riuscito a recuperarlo grazie a un’apposita app che ha fatto scoprire cosa accadeva realmente all’interno dell’asilo. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, i familiari della bambina non credevano alle accuse di quest’ultima nei confronti delle suore e l’avevano invitata a girare un video che dimostrasse le violenze subite. Il suo racconto alle forze dell’ordine è raccapricciante. A quanto pare anche le altre religiose erano coinvolte, in particolare suor Noeline, la quale era solita maltrattare gli ospiti dell’asilo con schiaffi, calci e tirate di capelli.