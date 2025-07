Linate, due panchine rosse contro la violenza sulle donne

Due Panchine Rosse simbolo del rifiuto della violenza sulle donne, sono state inaugurate all’aeroporto di Milano Linate su iniziativa di Sea Aeroporti di Milano in collaborazione con l’associazione Anemos Italia. La cerimonia si è svolta nell’area arrivi alla presenza di Elena Buscemi, presidente del consiglio comunale di Milano, Monica Piccirillo direttrice dell’aeroporto di Linate-Enac, Daniela Mainini, vice presidente di Sea Milan Airports, Alessandra Kustermann, presidente dell’Osservatorio Violenza sulle Donne e di Svs Donna aiuta Donna Onlus, Anna Marsella, presidente dell’Associazione Anemos Italia.

L’inaugurazione è stata preceduta al Linate Center da un momento formativo aperto al personale aeroportuale e al pubblico, per una riflessione condotta da chi tutti i giorni lavora per sensibilizzare tutti sul delicato tema della violenza e offre aiuto concreto alle vittime, come la dottoressa Alessandra Kustermann, la psicologa Manuela Dell’Anna e Anna Marsella, presidente dell’Associazione Anemos Italia.

Questa iniziativa si inserisce in un percorso più ampio avviato da Sea anche all’aeroporto di Milano Malpensa, dove lo scorso giugno sono state installate due Panchine Rosse con il patrocinio degli Stati Generali delle Donne. Le panchine, collocate nell’area arrivi e nel salone check-in del Terminal 1, sono state dedicate alla memoria delle vittime di femminicidio nel 2024, grazie alla collaborazione dell’artista Luca Barcellona che l'ha decorata con i nomi di tutte le donne e a Mahsa Amini, giovane attivista iraniana.

L’iniziativa delle Panchine Rosse, nata in Italia e ormai diffusa in moltissimi contesti pubblici, rappresenta un gesto simbolico ma potente: ogni panchina ricorda una donna vittima di violenza e invita la collettività a riflettere, agire e promuovere una cultura fondata sul rispetto, la parità di genere e la non violenza.

